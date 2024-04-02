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حظر بيع القميص &quot;رقم 44&quot; لمنتخب ألمانيا... والسبب غريب
حظر بيع القميص "رقم 44" لمنتخب ألمانيا... والسبب غريب
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حظر بيع القميص "رقم 44" لمنتخب ألمانيا... والسبب غريب

منوعات

2024-04-02 | 05:41
حظر بيع القميص "رقم 44" لمنتخب ألمانيا... والسبب غريب
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حظر بيع القميص "رقم 44" لمنتخب ألمانيا... والسبب غريب

أوقف الاتحاد الألماني لكرة القدم وشركة أديداس بيع قمصان المنتخب الوطني التي تحمل رقم 44 ..



منعت شركة "أديداس" لصناعة الملابس الرياضية والاتحاد الألماني لكرة القدم بيع قمصان المنتخب الألماني التي تحمل الرقم 44 رداً على انتقادات للتصميم الذي يُذكّر برمز نازي، وفق ما اشار وكالة الامباء الالمانية "د.ب.أ".

وقال أوليفر بروغن المتحدث باسم شركة أديداس للوكالة في وقت سابق: "سنمنع بيع هذا القميص في متجرنا عبر شبكة الإنترنت".

واعتباراً من بعد ظهر يوم امس (الأول من نيسان/أبريل 2024)، لم يعد من الممكن تخصيص القمصان بالاسم والرقم بعد الآن في متجر "أديداس" عبر الإنترنت. وفي غضون ذلك، أوقف الاتحاد الألماني لكرة القدم تسليم القمصان التي تحمل الرقم 44 والتي تم طلبها بالفعل في متجره الخاص عبر الإنترنت.

وقد لاحظ رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة أن الرقم 44 في التصميم الجديد لقميص منتخب ألمانيا الذي تم تقديمه في الشهر الماضي يشبه شعار قوات الأمن الخاصة "أس أس" التابعة للحزب النازي الذي كان يتزعمه أدولف هتلر.

وبحسب الوكالة ، تعرضت شركة أديداس لانتقادات عنيفة، لكن بروغن أوضح أن الاتحاد الألماني لكرة القدم وشريكه شركة تيم سبورتس 11 هما المسؤولان عن تصميم الأسماء والأرقام.

 من جانبه قال الاتحاد الألماني لكرة القدم إنه سيتم إصدار تصميم بديل للرقم 4 بالتعاون مع شركة "11 تيم سبورتس"، مضيفاً أنه سيتم التحقق من جميع الأرقام من صفر إلى رقم 9 ، قبل تسليم الأرقام من 1 إلى 26 للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) للفحص.

وأضاف بروغن "يعمل في شركة أديداس أشخاص من 100 دولة، ونحن كشركة نقف تماماً ضد أي شكل من أشكال التمييز والكراهية ومعاداة الساميةوالعنف".

وارتدى لاعبو المنتخب الألماني القمصان الجديدة في مباراتين وديتين أمام فرنسا وهولندا، ضمن إطار الاستعداد لاستضافة كأس أوروبا بين 14 حزيران و14 تموز المقبلين .

وكان أُعلن الشهر الماضي عن وصول الشراكة التاريخية بين المنتخب الألماني لكرة القدم و"أديداس" إلى نهايتها في كانون الأول 2026، واستبدالها بمنافستها الأساسية "نايك" اعتباراً من 2027.

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