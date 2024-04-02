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شاكيرا توجه انتقادات لاذعة لفيلم باربي : يقلل من قيمة الرجل وينتقص منه
شاكيرا توجه انتقادات لاذعة لفيلم باربي : يقلل من قيمة الرجل وينتقص منه
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شاكيرا توجه انتقادات لاذعة لفيلم باربي : يقلل من قيمة الرجل وينتقص منه

منوعات

2024-04-02 | 07:43
شاكيرا توجه انتقادات لاذعة لفيلم باربي : يقلل من قيمة الرجل وينتقص منه
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Aljadeed
شاكيرا توجه انتقادات لاذعة لفيلم باربي : يقلل من قيمة الرجل وينتقص منه

وجهت المغنية العالمية الشهيرة، شاكيرا انتقادات لاذعة لفيلم باربي الذي نال ضجة واسعة حول العالم قبل أشهر.

  واعتبرت شاكيرا التي انفصلت قبل نحو عامين عن زوجها لاعب الكرة جيرار بيكيه أن الفيلم يقلل من قيمة الرجل، وينتقص منه، مؤكدة أن ولديها لم يحباه، معتبرة أنه "أخصائي" وفق تعبيرها.

كما شددت على وجوب تمكين النساء "دون حرمان الرجال حقوقهم أو الانتقاص والتقليل من رجولتهم".

وقالت نجمة البوب الكولومبية البالغة من العمر 47 عامًا، أريد لأولادي أن يشعروا بالقوة أيضا بينما يحترمون النساء في الوقت عينه.

كما أردفت في مقابلة مع مجلة Allure الفرنسية: "أنا أحب الثقافة الشعبية البسيطة التي تحاول تمكين المرأة دون حرمان الرجال من قدراتهم".

وتابعت : "أنا أؤمن بمنح المرأة كل الأدوات اللازمة لتقويتها دون أن تفقد جوهرها وأنوثتها. وتابعت: "أعتقد أن للرجال هدفًا في المجتمع وللنساء هدف آخر أيضًا.. فنحن نكمل بعضنا البعض، ولا ينبغي أن نفقد هذا التكامل."

وقالت: فقط لأن المرأة تستطيع أن تفعل كل شيء فهذا لا يعني أنها يجب أن تفعل ذلك."

وتعتبر تلك التصريحات من قبل البعض لاسيما في مجتمع المشاهير "تقليدية" وغير محبذة، أو أقلها عكس التيار التحرري.

يشار إلى أن النجمة الكولومبية وبيكيه كانا أعلنا في يونيو 2022 انفصالهما، بعد علاقة دامت أكثر من عقد أثمرت طفلين.

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