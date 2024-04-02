جدل "ساعة غرينتش" يعود إلى المغرب من جديد

عاجل
وزير خارجية إيران يطالب مجلس الأمن بـ "موقف واضح" من هجوم إسرائيل على قنصلية طهران في دمشق
وزير خارجية إيران يطالب مجلس الأمن بـ "موقف واضح" من هجوم إسرائيل على قنصلية طهران في دمشق
الناطق الرسمي باسم اليونيفيل أندريا تيننتي للجديد : بحسب التقارير الأولية الانفجار في رميش لم يكن نتيجة إطلاق نار مباشر أو غير مباشر والتحقيقات لا تزال مستمرة
الناطق الرسمي باسم اليونيفيل أندريا تيننتي للجديد : بحسب التقارير الأولية الانفجار في رميش لم يكن نتيجة إطلاق نار مباشر أو غير مباشر والتحقيقات لا تزال مستمرة
aljadeed-breaking-news
الأخبار
نشرة الأخبار آخر الأخبار اشعارات أبرز الأخبار أخبار اليوم الأكثر قراءة المواضيع الشائعة بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات برامج اجتماعية برامج سياسية برامج ترفيهية كوميديا منوعات نشرات اخبارية وثائقيات برامج زمان ٤ آب بودكاست عالجديد
Al jadeed live
البث المباشر
Al jadeed
البحث
AlJadeedTv
بيروت
23 o
AlJadeedTv
جبل لبنان
24 o
AlJadeedTv
متن
25 o
AlJadeedTv
كسروان
25 o
AlJadeedTv
الشمال
23 o
AlJadeedTv
الجنوب
24 o
AlJadeedTv
البقاع
15 o
Al jadeed
الاشعارات
Al jadeed
تسجيل الدخول
AlJadeed
AlJadeed
البحث
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
جدل &quot;ساعة غرينتش&quot; يعود إلى المغرب من جديد
جدل "ساعة غرينتش" يعود إلى المغرب من جديد
A-
A+

جدل "ساعة غرينتش" يعود إلى المغرب من جديد

منوعات

2024-04-02 | 11:56
جدل "ساعة غرينتش" يعود إلى المغرب من جديد
العودة الى الأعلى
Aljadeed
جدل "ساعة غرينتش" يعود إلى المغرب من جديد

مع اقتراب نهاية شهر رمضان، تجدد الجدل في المغرب حول إضافة 60 دقيقة إلى توقيت المملكة، وارتفعت الأصوات المطالبة بإلغاء التوقيت الصيفي (غرينيتش +1).

ودعا عدد من النشطاء المغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي إلى الإبقاء على الساعة الحالية (توقيت غرينتش)، وتوقيف العمل بالساعة الإضافية بشكل نهائي.

وكان المغرب قد أعلن في 10 مارس/آذار المنصرم العودة إلى توقيت غرينتش وتأخير الساعة بستين دقيقة، وهي الخطوة التي يتم اتخادها مرة في السنة مع حلول شهر رمضان قبل العودة إلى نظام التوقيت الصيفي.

وقد قررت المملكة منذ سنة 2018 إضافة 60 دقيقة إلى التوقيت الرسمي للبلاد لأسباب متعددة من بينها الاقتصاد في الطاقة بكسب ساعة ضوء، والاقتراب من توقيت شركائه الاقتصادين خاصة في أوروبا.

ويشدد عدد من المغاربة الرافضين للتوقيت الصيفي على أنه لا توجد أسباب عملية وواضحة تبرر استمرار العمل بـ"GMT+1" طيلة 11 شهرا، معتبرين أن هذا التوقيت يؤثر بشكل سلبي على نفسية الأفراد ويسبب الإرهاق والتعب بسبب التغيرات التي تطال الساعة البيولوجية.

وشارك مدون يدعى محمد وليلي على موقع فيسبوك منشورا كتب فيه: "لا نريد الساعة الإضافية بعد رمضان"، وأرفقه بهشتاغ "لا_للساعة_الإضافية".

أما محمد المودن فقد كتب على فيسبوك أيضا: "المغاربة يطالبون بإلغاء الساعة الإضافية بعد شهر رمضان والإبقاء على توقيت غرينتش.. الحمد لله على هذه الساعة فيها بركة".

وكانت الحكومة المغربية قد نشرت تفاصيل الدراسة التي قررت بموجبها اعتماد نظام التوقيت الصيفي بشكل نهائي منذ عام 2018 وطيلة شهور السنة باستثناء رمضان، ومن بين أبرز ما جاء فيها:

عدم اعتماد توقيت واحد طيلة السنة يسبب اختلالات في الساعة البيولوجية واضطرابات هرمونية للأفراد.

77 في المئة من المستجوبين أكدوا أن تغيير الساعة القانونية يؤدي إلى اضطرابات في النوم خلال الأيام الأولى بعد العودة إلى الساعة القانونية، بينما اعتبر 70 في المئة منهم أنهم قد فقدوا ساعة إلى ساعتين من النوم.

54 في المئة من الأشخاص الذين شملتهم الدراسة أكدوا انخفاضا في التركيز واليقظة خلال الفترة الأولى من تغيير التوقيت.

ارتفاع حوادث السير بنسبة 10 في المائة عند التغيير المتكرر للساعة.

تمكن المغرب من تحقيق اقتصاد في الطاقة بفضل تطبيق توقيت غرينتش+1، إلى جانب المساهمة في الحفاظ على البيئة نتيجة تقليص إنبعاث غاز ثاني أوكسيد الكربون بفضل الاقتصاد في استهلاك الطاقة الأحفورية.

اقرأ ايضا في منوعات

دراسة تحذر من معقمات اليدين.. هذا ما تسببه لخلايا الدماغ
Play
08:19

دراسة تحذر من معقمات اليدين.. هذا ما تسببه لخلايا الدماغ

اجريت التجارب على الفئران اذ تم إعطاء الجراء جرعة فموية من واحد من ثلاثة مركبات رباعية...

08:19

دراسة تحذر من معقمات اليدين.. هذا ما تسببه لخلايا الدماغ

اجريت التجارب على الفئران اذ تم إعطاء الجراء جرعة فموية من واحد من ثلاثة مركبات رباعية...

شاكيرا توجه انتقادات لاذعة لفيلم باربي : يقلل من قيمة الرجل وينتقص منه
Play
07:43

شاكيرا توجه انتقادات لاذعة لفيلم باربي : يقلل من قيمة الرجل وينتقص منه

وجهت المغنية العالمية الشهيرة، شاكيرا انتقادات لاذعة لفيلم باربي الذي نال ضجة واسعة حول العالم قبل أشهر.

07:43

شاكيرا توجه انتقادات لاذعة لفيلم باربي : يقلل من قيمة الرجل وينتقص منه

وجهت المغنية العالمية الشهيرة، شاكيرا انتقادات لاذعة لفيلم باربي الذي نال ضجة واسعة حول العالم قبل أشهر.

حظر بيع القميص "رقم 44" لمنتخب ألمانيا... والسبب غريب
Play
05:41

حظر بيع القميص "رقم 44" لمنتخب ألمانيا... والسبب غريب

أوقف الاتحاد الألماني لكرة القدم وشركة أديداس بيع قمصان المنتخب الوطني التي تحمل رقم 44 ..



05:41

حظر بيع القميص "رقم 44" لمنتخب ألمانيا... والسبب غريب

أوقف الاتحاد الألماني لكرة القدم وشركة أديداس بيع قمصان المنتخب الوطني التي تحمل رقم 44 ..



يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024