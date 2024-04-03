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&quot;حذّر من زلزال تايوان&quot;.. الهولندي راصد الزلازل عاد لكم!
"حذّر من زلزال تايوان".. الهولندي راصد الزلازل عاد لكم!
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"حذّر من زلزال تايوان".. الهولندي راصد الزلازل عاد لكم!

منوعات

2024-04-03 | 02:26
"حذّر من زلزال تايوان".. الهولندي راصد الزلازل عاد لكم!
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Aljadeed
"حذّر من زلزال تايوان".. الهولندي راصد الزلازل عاد لكم!

عقب الزلزال المرعب الذي ضرب تايوان، خرج راصد الزلازل المُثير للجدل الهولندي فرانك هوغربيتس، مذكّراً بتغريدة له.

فقد نشر الخبير الفلكي تغريدة عبر حسابه في منصة "أكس" بعيد الكارثة، ذكّر فيها بما أشار إليه قبل أيام، حول احتمال حدوث زلزال كبير.

وأرفق التغريدة برابط يحوي التحليل التفصيلي للمؤشرات التي سبقت زلزال تايون قال فيها، إن التحليل الكوكبي والزلزالي الجديد يشير وفق الخط البياني الممتد خلال الـ10 أيام الأخيرة الماضية، إلى احتمال حدوث نشاط زلزالي كبير

كما تابع قائلاً: "حذاري.. هناك احتمال واضح استناداً إلى الإحصائيات، لوقوع نشاط زلزالي كبير"، متوقعا "زيادة زلزالية" دون أن يحدد ما هيتها تماماً.

ورأى احتمالية وصول قوة الزلزال إلى 5 - 6 درجات تقريباً، محدداً أن ذلك سيكون خلال الأيام القليلة القادمة (نشر الفيديو قبل أسبوع من اليوم).

ونشر الخبير المثير للجدل تغريدته هذه بعيد ساعات، من زلزال وقع قبالة ساحل تايوان، وبلغت قوته 7.2 درجة، العاصمة تايبيه صباح اليوم الأربعاء، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي في عدة أجزاء من المدينة، وإصدار تحذير من حدوث أمواج مد عاتية (تسونامي) في جزر جنوب اليابان والفلبين

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