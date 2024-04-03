لماذا يفطر سكان "برج خليفة" في مواعيد مختلفة؟

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A post shared by AL Jadeed قناة الجديد (@aljadeed)
A post shared by AL Jadeed قناة الجديد (@aljadeed)
هزّ زلزال عنيف تايوان، الأربعاء 3 أبريل/نيسان 2024، وهو أقوى زلزال يضرب تايوان منذ 25 عاماً على الأقل، فيما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للزلزال، كان أكثرها إثارةً ردة فعل مذيعة تايوانية لحظة وقوع الزلزال العنيف.
يُطرح كتاب من مصر، يعود إلى فجر المسيحية ويعتبر من أقدم الكتب الموجودة في العالم، للبيع في مزاد بلندن في يونيو/حزيران المقبل.
عقب الزلزال المرعب الذي ضرب تايوان، خرج راصد الزلازل المُثير للجدل الهولندي فرانك هوغربيتس، مذكّراً بتغريدة له.