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فيديو مثير لمذيعة على الهواء خلال زلزال تايوان... هكذا كانت ردة فعلها
فيديو مثير لمذيعة على الهواء خلال زلزال تايوان... هكذا كانت ردة فعلها
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فيديو مثير لمذيعة على الهواء خلال زلزال تايوان... هكذا كانت ردة فعلها

منوعات

2024-04-03 | 05:29
فيديو مثير لمذيعة على الهواء خلال زلزال تايوان... هكذا كانت ردة فعلها
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Aljadeed
فيديو مثير لمذيعة على الهواء خلال زلزال تايوان... هكذا كانت ردة فعلها

هزّ زلزال عنيف تايوان، الأربعاء 3 أبريل/نيسان 2024، وهو أقوى زلزال يضرب تايوان منذ 25 عاماً على الأقل، فيما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للزلزال، كان أكثرها إثارةً ردة فعل مذيعة تايوانية لحظة وقوع الزلزال العنيف.

حيث هزّ زلزال عنيف وصلت قوته إلى 7.4 درجة تايوان، ما تسبب في مقتل أربعة أشخاص وإصابة العشرات وإصدار تحذير من أمواج مد "تسونامي" إلى جنوب اليابان والفلبين قبل رفعه لاحقاً، حسب ما ذكرته وكالة رويترز.

فيما كانت المذيعة تتحدث في النشرة عن أنباء الهزة الأرضية، قبل أن يبدأ الاستوديو بالاهتزاز بالكامل، وارتطام وحدات الإضاءة ببعضها بصورة عنيفة بسبب قوة الزلزال.

واصلت المذيعة الحديث والشرح، ولم تتوقف للحظة، رغم خطورة الوضع في الاستوديو، واحتمالية تساقط أجزاء مكوناته عليها، واكتفت بالاستناد إلى الشاشة، إلى حين توقف الهزة.

 
**Alerta Temprana Antes del Sismo 7.4 en Taiwán** La televisión taiwanesa informó sobre la activación de la alerta temprana previo al sismo de magnitud 7.4.pic.twitter.com/4D2ulZr8Hs — ÚLTIMA HORA 𝗘𝗡 𝕏 (@ultimahoraenx) April 3, 2024

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