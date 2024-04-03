مستخدمون يبلغون عن عطل في خدمات شركة ميتا يشمل واتساب وفيسبوك وانستغرام

قررت إحدى المحطات التلفزيونية الإسبانية الاستعانة بألبا ريناي، في تقديم فقرة في أحد البرامج التلفزيونية الشهيرة، حيث تقدم محتوى حصريا على متسابقين في تلك الفقرة.
يسيطر طقس مستقر على لبنان وترتفع الحرارة فوق معدلاتها لغاية الجمعة، وتعود إلى معدلاتها السبت.وتتساقط الأمطار بشكل متفرق بين بعد ظهر الأحد والخميس من الاسبوع المقبل، وتتساقط ثلوج خفيفة على الجبال العالية مع برق ورعد.
إشتهر كهف مهجور في مقاطعة ويلز ببريطانيا بعد توافد مئات الأشخاص إليه من أجل التقاط صورة "سيلفي" ونشرها في إنستغرام، خصوصاً أن الكهف يتميز باحتوائه على كومة من السيارات وأجهزة التلفزيون القديمة الصدئة التي تم رميها عند إغلاقه في السبعينات.