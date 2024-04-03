ليس فيلماً.. تايلاند تضع خطة لإنهاء الحرب مع القردة



وضع مسؤولو الحياة البرية في تايلاند خطة، يوم الأربعاء، لإحلال السلام في مدينة لوبوري شمالي بانكوك بعد عقد من الصراع بين الإنسان والقردة، في تطور يشبه إلى حد كبير الصراع داخل سلسلة أفلام "كوكب القردة".

تعد قرود "المكاك" التي تجوب لوبوري رمزاً للثقافة المحلية وجذباً سياحياً كبيراً. ولكن بعد سنوات من المواجهات الخطيرة مع السكان والزوار والعديد من المحاولات الفاشلة لإحلال السلام من خلال السيطرة على السكان، سئم السكان المحليون والشركات المحلية ما يكفي.

تحاول القرود في كثير من الأحيان انتزاع الطعام من البشر، مما يؤدي في بعض الأحيان إلى مشاجرات يمكن أن تؤدي إلى خدوش وإصابات أخرى. لكن الغضب تزايد في آذار عندما أصيبت امرأة بخلع في ركبتها بعد أن سحبها قرد من قدميها في محاولة للحصول على الطعام، كما سقط رجل آخر من دراجة نارية بواسطة قرد جائع.

وقال أثابول تشارونشونسا، المدير العام لإدارة المتنزهات الوطنية والحياة البرية والحفاظ على النباتات، إن السلطات تأمل في جمع نحو 2500 قرد في المناطق الحضرية ووضعهم في حظائر ضخمة.

وأضاف أنهم سيعملون مع خبراء الحياة البرية لإيجاد طريقة لعدد محدود من القرود للبقاء بحرية في المدينة.

ونقلت "أسوشيتد برس" عن تشارون ونسا قوله للصحفيين خلال مؤتمر صحفي في بانكوك: "لا أريد أن يضطر البشر إلى إيذاء القرود، ولا أريد أن تؤذي القرود البشر".

تم إطلاق حملة رسمية لاصطياد القردة الأسبوع الماضي، مع إعطاء الأولوية لذكور "ألفا" الأكثر عدوانية. وتمكنت من اصطياد 37 قردا حتى الآن، تم وضع معظمها تحت رعاية سلطات الحياة البرية في مقاطعة سارابوري المجاورة، بينما تم إرسال البعض الآخر إلى حديقة حيوان لوبوري.

وقال المسؤولون إنهم يخططون للقبض على بقية القرود بمجرد الانتهاء من بناء الحظائر، خاصة تلك الموجودة في المناطق السكنية. وسيتم إعداد أقفاص منفصلة لمجموعات مختلفة من القرود لمنعهم من القتال.

وتوقع تشارون ونسا أن تبدأ المرحلة الأولى من العملية في غضون أسابيع، ويعتقد أن الأقفاص الضخمة ستكون قادرة على احتواء الآلاف منها و"سوف تحل المشكلة بسرعة كبيرة".

وتعد القرود رمزاً للمقاطعة، التي تقع على بعد حوالي 140 كيلومتراً (90 ميلاً) شمال بانكوك، حيث يحتفل معبد Three Pagodas القديم بمهرجان "Monkey Buffet" السنوي، ويتم رؤيتها بشكل شائع في جميع أنحاء المدينة.

تُصنف قرود المكاك على أنها من الأنواع المحمية بموجب قانون الحفاظ على الحياة البرية في تايلاند.

وألقى البعض اللوم في مشاكل القرود في المدينة على السياح والسكان الذين يقومون بإطعام الحيوانات، الأمر الذي يقولون إنه جذب القرود إلى المدينة وزاد أعدادهم، فضلا عن تعويدهم على الحصول على الطعام من البشر.

لكن بعض السكان يقولون إن الجهود السابقة للحد من التغذية ربما جعلت الأمور أسوأ. وبدأ المسؤولون المحليون في التهديد بفرض غرامات على إطعام القرود خارج عدد قليل من المناطق المحددة حول مناطق الجذب السياحي الرئيسية في السنوات الأخيرة. لكن مناطق التغذية هذه كانت تحت سيطرة عدد قليل من القرود، في حين نمت العصابات المتنافسة جوعا وتحولت إلى مضايقة البشر في مناطق أخرى للحصول على الطعام بشكل أكبر.

وقال تشارونشونسا إنه لا ينبغي للناس أن ينظروا إلى القرود على أنها أشرار، مشيراً إلى أن السلطات ربما لم تكن فعالة بما يكفي في عملها للسيطرة على أعداد القرود.

من جانبه، قال فاديج ليثونغ، مدير مكتب الحفاظ على الحياة البرية، إن الناس بحاجة أيضًا إلى التكيف مع قرود المدينة، موضحاً أن نقص مصادر الغذاء الطبيعية يدفع الحيوانات إلى العثور على الطعام أينما استطاعت، بما في ذلك مناطق البشر.

وقال أثابول إنهم يعملون أيضاً في مناطق أخرى من تايلاند تواجه مشاكل مع القرود، مثل براجواب كيري خان وفيتشابوري. وقال إن 52 من مقاطعات البلاد البالغ عددها 77 مقاطعة أبلغت عن مشاكل متكررة من القرود.