حطام من محطة الفضاء الدولية كاد أن يودي بحياة أحد سكان هذه المنطقة

وحسبما أفاد موقع "ذا ديبريف" الإلكتروني، نشر رجل من فلوريدا على وسائل التواصل الاجتماعي في آذار أن جسماً سقط على منزله في نابولي بولاية فلوريدا، وإخترق السقف.وإشتكى الرجل من أنه حاول الاتصال بوكالة ناسا لكنه لم يتلق أي رد على طلباته.وقال جوش فينش المتحدث باسم ناسا في بيان، "استعادت ناسا القطعة وتعمل مع صاحب المنزل لتحليلها في مركز كينيدي للفضاء في فلوريدا لتحديد مصدرها في أسرع وقت ممكن".ويعود الاهتمام بالجسم الذي سقط على منزل الأميركي إلى حقيقة أنه في الوقت نفسه، قامت قيادة الفضاء الأميركية "بمراقبة إعادة دخول حزمة البطارية من محطة الفضاء الدولية فوق خليج المكسيك"، حسبما جاء في المنشور، نقلاً عن الرسائل على الشبكات الاجتماعية.ووفقا للبيان، فإنه لا يوجد تأكيد رسمي للمعلومات حول الارتباط المحتمل للحطام الذي سقط في فلوريدا مع محطة الفضاء الدولية.