بيان من واتساب بعد "العطل العالمي"

أصدر تطبيق واتساب بيانا بشأن العطل العالمي الذي أصاب التطبيق الأربعاء وتسبب أزمة بالتواصل بين مستخدميه.

وقال التطبيق المملوك لشركة ميتا في بيان على موقع إكس: "نحن نعلم أن بعض الأشخاص يواجهون مشكلات في الوقت الحالي، ونحن نعمل على إعادة الأمور إلى 100% للجميع في أسرع وقت ممكن".

واشتكى آلاف المستخدمين حول العالم، الأربعاء، من تعطل خدمات تطبيق واتساب للمراسلة الفورية.

ونقلت وسائل إعلام عن ورود تقارير، بعطل تقني في تطبيق "واتساب"، بعد تعطل خدمات شركة "ميتا"، ما حرم المستخدمين من الولوج إلى التطبيق.

ووفق التقارير، فإن التطبيق كان لا يتيح إرسال الرسائل بسهولة، كما أنه لم يكن يعمل بالهواتف أو الحواسب.