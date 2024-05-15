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فيديو.. بلينكن يعزف الجيتار في كييف!!
فيديو.. بلينكن يعزف الجيتار في كييف!!
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فيديو.. بلينكن يعزف الجيتار في كييف!!

منوعات

2024-05-15 | 08:31
فيديو.. بلينكن يعزف الجيتار في كييف!!
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Aljadeed
فيديو.. بلينكن يعزف الجيتار في كييف!!

​التقط وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، يوم الثلاثاء، جيتارًا أحمر اللون في حانة بكييف حاملاً رسالة دعم لأوكرانيا، وذلك في وقت تواصل فيه القوات الروسية السيطرة على مزيد من البلدات شرقي البلاد.

وانضم بلينكن، الذي تعهد أثناء وجوده في كييف هذا الأسبوع بدعم الولايات المتحدة الثابت في ظل تكثيف روسيا لهجماتها في أوكرانيا، إلى فرقة 19.99 على خشبة المسرح في بارمان ديكتات في كييف. وعزفوا أغنية "Rockin' in the Free World" لنيل يونغ، وهو نشيد لموسيقى الروك صدر عام 1989 قبل سقوط جدار برلين مباشرة.

وقال بلينكن بعد صعوده على منصة العزف: "أعلم أن هذا وقت صعب حقًا، وإن جنودكم ومواطنيكم، وخاصة في الشمال الشرقي في خاركيف، يعانون بشدة، وهم بحاجة إلى أن يعرفوا أن الولايات المتحدة معكم، وأن الكثير من العالم إلى جانبكم، وهم يقاتلون، ليس فقط من أجل أوكرانيا، ولكن من أجل العالم الحر". وفق صحيفة "كييف إندبندنت".

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