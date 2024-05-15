فيديو.. بلينكن يعزف الجيتار في كييف!!

وانضم بلينكن، الذي تعهد أثناء وجوده في كييف هذا الأسبوع بدعم الولايات المتحدة الثابت في ظل تكثيف روسيا لهجماتها في أوكرانيا، إلى فرقة 19.99 على خشبة المسرح في بارمان ديكتات في كييف. وعزفوا أغنية "Rockin' in the Free World" لنيل يونغ، وهو نشيد لموسيقى الروك صدر عام 1989 قبل سقوط جدار برلين مباشرة.

وقال بلينكن بعد صعوده على منصة العزف: "أعلم أن هذا وقت صعب حقًا، وإن جنودكم ومواطنيكم، وخاصة في الشمال الشرقي في خاركيف، يعانون بشدة، وهم بحاجة إلى أن يعرفوا أن الولايات المتحدة معكم، وأن الكثير من العالم إلى جانبكم، وهم يقاتلون، ليس فقط من أجل أوكرانيا، ولكن من أجل العالم الحر". وفق صحيفة "كييف إندبندنت".