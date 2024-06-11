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الخطوط الجوية السنغافورية تقدم آلاف الدولارات للركاب بعد &quot;رحلة رعب&quot;
الخطوط الجوية السنغافورية تقدم آلاف الدولارات للركاب بعد "رحلة رعب"
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الخطوط الجوية السنغافورية تقدم آلاف الدولارات للركاب بعد "رحلة رعب"

منوعات

2024-06-11 | 06:41
الخطوط الجوية السنغافورية تقدم آلاف الدولارات للركاب بعد "رحلة رعب"
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Aljadeed
الخطوط الجوية السنغافورية تقدم آلاف الدولارات للركاب بعد "رحلة رعب"

قدمت الخطوط الجوية السنغافورية، تعويضا قدره 25 ألف دولار لبعض ركاب الرحلة التي تعرضت إلى اضطرابات جوية شديدة الشهر الماضي، مما أدى إلى وفاة شخص وإصابة آخرين، حسب صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية.

وكانت رحلة الخطوط السنغافورية "إس كيو321"، التي أقلعت من مطار هيثرو في لندن، قد واجهت في 21 مايو الماضي، مطبات هوائية شديدة، وهي في طريقها إلى سنغافورة، مما أدى إلى وفاة شخص وإصابة آخرين بجروح.

وكانت تلك التجربة مرعبة بالنسبة لـ 211 راكبا و18 من أفراد طاقم الرحلة، وفقا لما نقلت صحيفة " وول ستريت جورنال" الأميركية، في مايو/أيار الماضي، عن شهادات أدلى بها ركاب كانوا على متن الطائرة.

وقالت الخطوط الجوية السنغافورية، الثلاثاء، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، إنها أرسلت العروض للركاب، الإثنين. وعُرض على المسافرين الذين أصيبوا بجروح طفيفة في الحادث، تعويضا قدره 10 آلاف دولار.

فيما عُرض على الركاب الذين يعانون من إصابات خطيرة تتطلب رعاية طبية طويلة الأمد، دفعة مقدمة قدرها 25 ألف دولار، وفق "فاينانشال تايمز"، التي أشارت إلى أن الشركة دعت أيضا هؤلاء الركاب لمناقشة التعويضات.

وأكدت الخطوط الجوية السنغافورية أنها منحت الركاب أيضا 1000 دولار سنغافوري (740 دولارا) لتغطية النفقات الفورية بعد الرحلة.

وكانت طائرة رحلة الخطوط السنغافورية "إس كيو 321"، قد هبطت اضطراريا في العاصمة التايلاندية بانكوك بعد الحادث، حيث عانى الكثير من الركاب من إصابات في الجمجمة والدماغ والعمود الفقري، وفق ما نقلت وكالة فرانس برس عن مدير مستشفى في بانكوك.

وأظهرت صور تم تداولها وقتها من داخل الطائرة، حالة فوضى حيث تناثر الطعام وزجاجات المشروبات والأمتعة، كما تدلت أقنعة الأكسجين من السقف.

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