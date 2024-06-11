"كأنه جامد"... بالفيديو - بايدن يظهر بشكل غريب خلال احتفال راقص

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A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
الحادثة وقعت إثر ضبط الطالبة وهي في حالة غش بواسطة الهاتف المحمول
قدمت الخطوط الجوية السنغافورية، تعويضا قدره 25 ألف دولار لبعض ركاب الرحلة التي تعرضت إلى اضطرابات جوية شديدة الشهر الماضي، مما أدى إلى وفاة شخص وإصابة آخرين، حسب صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية.
أوصت لجنة استشارية مؤلفة من خبراء أميركيين بالموافقة على دواء لمرض ألزهايمر، توصلت إليه مجموعة "إلاي ليلي"، ويمهد رأي الخبراء هذا لإصدار السلطات الصحية قرارا إيجابيا بإجازة استخدام العقار الجديد.