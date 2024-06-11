"كأنه جامد"... بالفيديو - بايدن يظهر بشكل غريب خلال احتفال راقص

ظهر الرئيس الأميركي جو بايدن في مقطع فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل كأنه "متجمد" للحظات أثناء احتفالات شهدها البيت الأبيض.







وقد بدا بايدن في الفيديو كتمثال جامد، مما أثار المزيد من القلق على صحته، قبل أشهر من الانتخابات الرئاسية المقررة أواخر العام الجاري.

وجاء الفيديو بعد أيام قليلة من ظهور بايدن وكأنه تائه، بينما كان برفقة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في حفل إحياء ذكرى يوم النصر في نورماندي.

وأظهرت اللقطات بايدن مبتسما، بينما كانت نائبة الرئيس كامالا هاريس وأفراد عائلة جورج فلويد يرقصون، فيما ظل الرئيس الاميركي بلا حراك لمدة 20 ثانية تقريبا، قبل أن يضع شقيق جورج فلويد ذراعه حوله.

وفلويد رجل أميركي من أصل إفريقي، قتلته الشرطة أثناء اعتقاله بولاية مينيسوتا في 25 أيار 2020.