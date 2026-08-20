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عاصي الحلاني يزفّ ابنته دانا.. لحظات مؤثرة من ليلة العمر
عاصي الحلاني يزفّ ابنته دانا.. لحظات مؤثرة من ليلة العمر
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عاصي الحلاني يزفّ ابنته دانا.. لحظات مؤثرة من ليلة العمر

فن و منوعات

2026-08-20 | 03:54
عاصي الحلاني يزفّ ابنته دانا.. لحظات مؤثرة من ليلة العمر
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عاصي الحلاني يزفّ ابنته دانا.. لحظات مؤثرة من ليلة العمر

تحوّل زفاف دانا الحلاني وآلان سعد إلى ليلة استثنائية جمعت بين الأجواء العائلية الدافئة والفن والاحتفالات اللبنانية التقليدية، خلال حفل أقيم في منطقة فيطرون اللبنانية مساء الأربعاء 19 آب/أغسطس، بحضور العائلة والأصدقاء.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع وثّقت أبرز لحظات الحفل، من دخول دانا برفقة والدها الفنان عاصي الحلاني، إلى الدبكة اللبنانية والرقصات التي شارك فيها أفراد العائلة والضيوف.

وحظيت لحظة دخول العروس باهتمام خاص، إذ رافقها عاصي الحلاني وسط أجواء مؤثرة، بينما تولّت شقيقتها ماريتا الغناء لها، وقدّمت أغنية والدها «قالوا جن جنوني» بأسلوب هادئ ومؤثر.

وكان لعاصي حضور بارز خلال زفاف ابنته، إذ قدّم لها أغنية خاصة بعنوان «نصي الثاني»، من كلمات محمد شحادة وألحانه، وتوزيع طوني سابا، وتحمل طابعاً عاطفياً يعكس علاقة الأب بابنته. كما شارك في زفّة دانا قبل أن تتوجه برفقة زوجها إلى ساحة الاحتفال لخوض الرقصة الأولى.

في المقابل، دخل العريس آلان سعد وسط أجواء حماسية، فيما شارك الوليد الحلاني في إحياء الدبكة اللبنانية، وظهر إلى جانب شقيقته في أكثر من لحظة، مشاركاً إياها الرقص والاحتفال. كما لم تغب ماريتا عن أجواء الفرح، في مشاهد عكست العلاقة القريبة بين أفراد عائلة الحلاني.

وحضرت والدة العروس كوليت الحلاني إلى جانب عاصي وماريتا والوليد، وحرصت العائلة على توثيق المناسبة بالصور التذكارية، التي عكست أجواء الألفة والانسجام بينهم، إلى جانب إطلالات متناسقة لفتت الأنظار.

وهكذا، تحوّل زفاف دانا الحلاني وآلان سعد إلى مناسبة عائلية وفنية مميزة، امتزجت فيها الموسيقى اللبنانية باللحظات العاطفية والاحتفالات التي جمعت أفراد العائلة والأصدقاء.

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