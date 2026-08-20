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الشامي يودّع إحدى معجباته بعد رحيلها بكلمات مؤثرة: “وفت بوعدها”
الشامي يودّع إحدى معجباته بعد رحيلها بكلمات مؤثرة: “وفت بوعدها”
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الشامي يودّع إحدى معجباته بعد رحيلها بكلمات مؤثرة: “وفت بوعدها”

فن و منوعات

2026-08-20 | 05:13
الشامي يودّع إحدى معجباته بعد رحيلها بكلمات مؤثرة: “وفت بوعدها”
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Aljadeed
الشامي يودّع إحدى معجباته بعد رحيلها بكلمات مؤثرة: “وفت بوعدها”

شارك الفنان الشامي متابعيه لحظة مؤثرة، بعد تلقيه خبر وفاة إحدى معجباته إثر معاناتها مع المرض، مستعيداً محادثة سابقة كانت قد عبّرت فيها عن محبتها الكبيرة له ووعدته بأنها ستبقى إلى جانبه وتدعمه طوال حياتها.

ونشر الشامي عبر خاصية “الستوري” على إنستغرام صورة من الرسائل التي جمعته بالراحلة، والتي أكدت خلالها أنها ستواصل دعمه مهما كانت الظروف، حتى أنها أخبرته عن خوفها من أن ترحل من دون أن يعرف بخبر وفاتها.


وبعد علمه برحيلها، وجّه الشامي إليها رسالة وداع مؤثرة، عبّر فيها عن حزنه وأسفه لعدم معرفته بأنها كانت تعاني مع المرض، قائلاً: “الله يرحمك يارب، ياريت كنت بعرف إنك عم تعاني مع المرض وإنك هون عم تدعميني لتشغلي نفسك عن المرض والتعب.. رحمة الله عليكي”.


وأرفق الشامي المحادثة بعبارة اختصرت تأثره بالوفاء الذي أبدته معجبته حتى أيامها الأخيرة، فكتب: “قالت رح تبقى معي لآخر العمر.. ووفّت بوعدها”، في رسالة لاقت تفاعلاً عاطفياً بين متابعيه.

 

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