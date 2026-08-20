رامي عياش ينفي صلته بفيديو متداول ويحذّر من التضليل

توضيح:

يتم تداول فيديو على بعض الصفحات مرفقاً بإحدى أغنياتي، مع الإيحاء بأن الشخص الظاهر فيه هو أنا.

أؤكد أن هذا الفيديو لا يمتّ لي بأي صلة، وأن الشخص الظاهر فيه ، مع تمنياتي للفنان الظاهر في الفيديو بالسلامة والشفاء العاجل.



وفي الفترة الأخيرة، ألاحظ تكرار نشر أخبار… — Ramy Ayach رامي عياش (@RamyAyach) August 19, 2026

وعبر حسابه على منصة «إكس»، نفى بشكل قاطع أي علاقة له بالمقطع، مؤكداً أن الشخص الذي يظهر فيه ليس هو، وموجهاً في الوقت نفسه تمنياته بالسلامة والشفاء العاجل للفنان الحقيقي الذي ظهر في اللقطات.وقال في توضيحه: «يتم تداول فيديو على بعض الصفحات مرفقاً بإحدى أغنياتي، مع الإيحاء بأن الشخص فيه هو أنا. أؤكد أن هذا الفيديو لا يمتّ لي بأي صلة، وأن الشخص الظاهر فيه ليس أنا».ولم يكتفِ عياش بنفي علاقته بالفيديو، بل أشار إلى ما وصفه بتكرار نشر ومقاطع مضللة أو مسيئة مرتبطة باسمه خلال الفترة ، معتبراً أن هناك فرقاً واضحاً بين حرية التعبير والنقد من جهة، واختلاق الوقائع ونسب محتوى لا علاقة له به من جهة أخرى.وأضاف أن حرية التعبير تبقى حقاً يحترمه، إلا أن استخدام اسمه في محتوى مفبرك أو مضلل يتجاوز حدود النقد، في إشارة إلى تكرار تداول مواد يرى أنها تهدف إلى الإساءة إليه أو ربطه بأحداث لا علاقة له بها.وفي ختام بيانه، دعا رامي عياش ورواد إلى ضرورة التأكد من صحة المعلومات والمحتوى قبل نشره أو تداوله، محذراً من الانجرار وراء المفبركة.كما شدد على احتفاظه بحقه القانوني الكامل لاتخاذ الإجراءات المناسبة بحق أي جهة تتعمد الإساءة إليه أو نشر محتوى مضلل باسمه، مختتماً رسالته بعبارة: «مع محبتي».