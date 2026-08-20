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خالد الصاوي يطمئن جمهوره بصورة مؤثرة بعد خضوعه لعملية جراحية
خالد الصاوي يطمئن جمهوره بصورة مؤثرة بعد خضوعه لعملية جراحية
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خالد الصاوي يطمئن جمهوره بصورة مؤثرة بعد خضوعه لعملية جراحية

فن و منوعات

2026-08-20 | 06:07
خالد الصاوي يطمئن جمهوره بصورة مؤثرة بعد خضوعه لعملية جراحية
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Aljadeed
خالد الصاوي يطمئن جمهوره بصورة مؤثرة بعد خضوعه لعملية جراحية

استعاد الفنان المصري خالد الصاوي واحدة من أكثر المحطات حساسية في حياته، بعدما نشر صورة تعود إلى فترة خضوعه لعملية جراحية في أكتوبر 2025، كاشفاً عن موقف إنساني جمعه بثلاثة من أصدقائه المقربين الذين ظلوا إلى جانبه خلال تلك المرحلة.

وشارك الصاوي الصورة عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك»، وظهر فيها على سرير المستشفى وإلى جانبه أصدقاؤه عمرو ومنى وطارق، الذين وصفهم بأنهم أشقاء جمعته بهم علاقة ممتدة منذ سبعينيات القرن الماضي.

وكتب الصاوي في رسالته أن أول ما رآه بعد إفاقته من الجراحة كان أصدقاءه الثلاثة، مشيراً إلى أنه ائتمنهم على أهم ما يملك في حال تعرضه لأي مكروه، وأضاف أن لقاءاتهم، مهما تباعدت، تجعله يشعر وكأن سنوات العمر لم تمر، مستعيداً معهم ذكريات المدرسة والنادي والطفولة.

واختصر الفنان المصري علاقته بهم بعبارة مؤثرة قائلاً: «إخوتي الذين لم تلدهم أمي، بس إخوتي»، في منشور لاقى تفاعلاً من متابعيه الذين تمنوا له دوام الصحة والعافية.

وحرص الصاوي في الوقت نفسه على طمأنة جمهوره، مؤكداً أن وضعه الصحي أصبح أفضل، بعدما مر خلال السنوات الماضية بأكثر من أزمة صحية.


وسبق أن كشف الفنان عن معاناته من انزلاق غضروفي ثلاثي استدعى خضوعه لجراحة في العمود الفقري، كما تحدث لاحقاً عن عدم حصوله على النتيجة التي كان يتوقعها من العملية، ما دفعه إلى اتباع بروتوكول علاجي تضمن الكورتيزون، وتسبب، بحسب ما أوضحه سابقاً، في زيادة وزنه.

وبعد تلك المرحلة، بدأ الصاوي رحلة لتغيير نمط حياته، واتبع نظاماً غذائياً مع تعديل عاداته اليومية، وهو ما انعكس على مظهره وخسارته جزءاً من الوزن الذي اكتسبه خلال العلاج.

وعلى الرغم من التحديات الصحية، يواصل خالد الصاوي نشاطه الفني، إذ انتهى من تصوير مشاهده في فيلم «باسط للعضلات» إلى جانب أحمد مالك وميشيل ميلاد.

كما يشارك في فيلم «شمشون ودليلة» مع أحمد العوضي ومي عمر، إضافة إلى فيلم «صقر وكناريا» الذي يجمعه بمحمد إمام وشيكو ويارا السكري.

وبين انشغاله بأعماله الجديدة، اختار الصاوي هذه المرة العودة إلى لحظة بعيدة عن الأضواء، ليضع أصدقاء العمر في الواجهة ويكشف عن علاقة بقيت ثابتة معه منذ الطفولة وحتى سرير المستشفى.


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