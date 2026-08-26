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بعد شائعة وفاته.. أول ظهور لـ صلاح تيزاني من المستشفى بعد خضوعه لمنظار في المعدة
بعد شائعة وفاته.. أول ظهور لـ صلاح تيزاني من المستشفى بعد خضوعه لمنظار في المعدة
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بعد شائعة وفاته.. أول ظهور لـ صلاح تيزاني من المستشفى بعد خضوعه لمنظار في المعدة

فن و منوعات

2026-08-26 | 04:36
بعد شائعة وفاته.. أول ظهور لـ صلاح تيزاني من المستشفى بعد خضوعه لمنظار في المعدة
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Aljadeed
بعد شائعة وفاته.. أول ظهور لـ صلاح تيزاني من المستشفى بعد خضوعه لمنظار في المعدة

أجرى الفنان اللبناني القدير صلاح تيزاني، الشهير بشخصية «أبو سليم»، أمس، تنظيرًا للمعدة في المركز الطبي الجامعي مستشفى رزق.

وتكلّل الإجراء الطبي بالنجاح، في إطار متابعة الوضع الصحي للفنان اللبناني والاطمئنان إلى حالته، وسط رعاية حثيثة من الأطباء والممرضين المعنيين.

وعقب خضوعه للتنظير، وجّه تيزاني رسالة شكر إلى الدكتور رياض عازار وإدارة مستشفى رزق، إضافة إلى جميع أفراد الطاقم الطبي والتمريضي والموظفين، تقديرًا للرعاية والاهتمام اللذين تلقّاهما خلال فترة وجوده في المستشفى.

كما خصّ بالشكر مديرة مكتب الدخول والفوترة والتحصيل فريال حنا، مثمّنًا جهودها وحرصها على متابعته.

يُذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يتلقى فيها صلاح تيزاني الرعاية الصحية في مستشفى رزق، الذي يواصل متابعة حالته وتوفير العناية الطبية اللازمة له.
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https://www.facebook.com/share/r/1NquJFpyRm/

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