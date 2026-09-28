الدفاع المدني ينتشل جثة شاب من البحر.. هل تعرفونه؟

والشاب في العقد الثالث من العمر، نحيل البنية، وقد عملت العناصر على نقل جثته إلى المستشفى."
أفادت الوكالة الوطنية بأن مواقع التواصل الاجتماعي تداولت خبراً عن ورود تهديد هاتفي إلى سكان أحد المباني في بلدة كفررمان، عبر اتصال نُسب إلى جهة إسرائيلية، ما دفع بلدية كفررمان إلى إخلاء المبنى موقتاً بانتظار التحقق من صحة التهديد.
أعلن وزير الطاقة جو صدي، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده ظهر اليوم، أنه "قرر الاعتكاف عن حضور جلسات مجلس الوزراء إلى حين اتّخاذ القرارات المحقّة بالنسبة للكهرباء، من دفع الإعفاءات والمتأخرات لصالح كهرباء لبنان".