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أخبار لبنان

الدفاع المدني ينتشل جثة شاب من البحر.. هل تعرفونه؟

2026-09-28 | 02:59
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الدفاع المدني ينتشل جثة شاب من البحر.. هل تعرفونه؟
الدفاع المدني ينتشل جثة شاب من البحر.. هل تعرفونه؟

صدر عن دائرة الإعلام والعلاقات العامة في المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني البيان الآتي:


"بعد عمليات البحث عن شاب فُقد أثناء السباحة قبالة شاطئ جونية، تمكّنت عناصر وحدة الإنقاذ البحري في الدفاع المدني من العثور عليه قبالة شاطئ أدما وانتشال جثته من البحر.

والشاب في العقد الثالث من العمر، نحيل البنية، وقد عملت العناصر على نقل جثته إلى المستشفى."


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