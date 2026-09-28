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أخبار لبنان

الرأس المُدبّر لعمليات سلب.. بقبضة شعبة المعلومات!

2026-09-28 | 03:42
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الرأس المُدبّر لعمليات سلب.. بقبضة شعبة المعلومات!
الرأس المُدبّر لعمليات سلب.. بقبضة شعبة المعلومات!

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي - شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:

"في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليّات السّلب والسّرقة، توافرت معطيات لدى شعبة المعلومات حول عصابة يقوم أفرادها بأعمال سلب في عدّة مناطق من محافظة جبل لبنان.

تمكّنت الشّعبة من تحديد هويّاتهم، ومن بينهم الرأس المدبّر، ويدعى م. ح. (مواليد عام 1993، لبناني)، وهو مطلوب للقضاء بموجب 5 مذكّرات عدليّة بجرائم: تأليف عصابة، سرقة وسلب بقوّة السّلاح، محاولة قتل وإطلاق نار.

من خلال المتابعة، رصدته إحدى دوريّات الشّعبة في بلدة عانوت – الشّوف، على متن درّاجة آليّة لون أبيض من دون لوحة تسجيل، حيث أوقفته وضبطت الدّرّاجة.

بالتّحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة اشتراكه مع آخرين بعمليّات سلب في العديد من المناطق ضمن مناطق جبل لبنان.

سُلّم مع الدّرّاجة إلى القطعة المعنيّة، لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، ولا يزال العمل جاريًا لتوقيف باقي أفراد العصابة".
 
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