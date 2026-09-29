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أخبار لبنان

رحيل "نسر حرمون".. نسيم الخوري

2026-09-29 | 12:14
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رحيل &quot;نسر حرمون&quot;.. نسيم الخوري
رحيل "نسر حرمون".. نسيم الخوري

توفي البروفسور نسيم شفيق الخوري، الملقّب بـ«نسر حرمون»، بعد مسيرة في التعليم الجامعي والإعلام.

والخوري أستاذ متقاعد في الجامعة اللبنانية، درّس في المعهد العالي للدكتوراه، وشغل منصب مدير كلية الإعلام والتوثيق في الجامعة اللبنانية، الفرع الثاني. وكان عضواً سابقاً في هيئة الإشراف على الانتخابات النيابية.

وساهم الراحل في تطوير تلفزيون لبنان خلال ما عُرف بالعهد الذهبي للشاشة، وشغل عضوية مجلس إدارته ومنصب المدير العام لشؤون البرامج والإنتاج. ونال وسام الأرز الوطني من رتبة ضابط عام 2007، وله كتب وأبحاث منشورة في الإعلام والأدب والسياسة.

تُقام الصلاة لراحة نفسه يوم الخميس المقبل في كنيسة مار نقولا للروم الأرثوذكس في الأشرفية، ثم يُنقل جثمانه إلى مسقط رأسه، بلدة الكفير في قضاء حاصبيا، حيث يُوارى في مدافن العائلة. وتُقبل التعازي في الكفير بعد الدفن ويومي الخميس والجمعة، وفي صالون كنيسة مار نقولا في الأشرفية يوم الأحد.

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