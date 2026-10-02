بفيديو لنصر الله.. التيار يرد على الموسوي!

أما وقد فقد نواف الموسوي اعصابه كعادته، وكشف عن "وضعه" السوقي، فإننا نكتفي بما قاله عنه السيد في هكذا "وضع"، ويمكنه هو وغيره أن يراجعوا ما قاله السيد مراراً وتكراراً عن رئيس التيار. فاقتضى التذكير. pic.twitter.com/AxhAgvhnup
— التيار الوطني الحر - FPM (@tayyar_official) October 2, 2026
أما وقد فقد نواف الموسوي اعصابه كعادته، وكشف عن "وضعه" السوقي، فإننا نكتفي بما قاله عنه السيد في هكذا "وضع"، ويمكنه هو وغيره أن يراجعوا ما قاله السيد مراراً وتكراراً عن رئيس التيار. فاقتضى التذكير. pic.twitter.com/AxhAgvhnup
زار القائم بأعمال سفارة الجمهورية العربية السورية في لبنان إياد الهزاع، رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، في لقاء ودي تناول العلاقات اللبنانية السورية وأبرز المستجدات على الساحتين اللبنانية والسورية.