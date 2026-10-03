أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
أخبار لبنان
الشرق الأوسط و العالم
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

أخبار لبنان

9 مروّجين ومخدرات من كل الأنواع.. ثم بدأت العملية

2026-10-03 | 04:02
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
9 مروّجين ومخدرات من كل الأنواع.. ثم بدأت العملية
9 مروّجين ومخدرات من كل الأنواع.. ثم بدأت العملية

صـدر عن المديريّـة العامّة لقوى الأمن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العامّة البلاغ التّالي:

في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها القطعات المختصّة في قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة تجارة المخدّرات وترويجها في مختلف المناطق اللّبنانية، توافرت معلومات لدى شعبة المعلومات حول مجموعة أشخاص ينضوون في شبكات تقوم بتّرويج موادَ مخدّرة في عددٍ من المناطق ضمن محافظة جبل لبنان.

على إثر ذلك، كُلِّفَت دوريّات من الشّعبة المذكورة للعمل على تحديد مكان وجود أفراد هذه الشّبكات ومراقبتهم للعمل على توقيفهم.

نتيجة المتابعة الميدانيّة وتكثيف الدوريّات في المناطق التي ينشط فيها المروجون، نفّذت هذه الدّوريات كمائن ومداهمات في مناطق قبرشمول، الدكوانة، ضبية، المكلّس، برج حمود والأوزاعي، وأوقفت تسعة مروجين، بالجرم المشهود، وتم ضبط ثلاث درّاجات آليّة من دون لوحات. والموقوفون هم:

أ. ك. (مواليد عام 1990، لبناني)

ر. ب. (مواليد عام 1972، لبناني)

ع.  ر. ع. (مواليد عام 1998، سوري)

أ. ش. ح. (مواليد عام 1995، سوري)

ع. أ. (مواليد عام 1996، مكتوم القيد)

س. إ. (مواليد عام 1990، مصري)

م. ر. (مواليد عام 2005، سوري)

ف. ح. (مواليد عام 1980، سوري)

ش. ح. (مواليد عام 2007، سورية)

بتفتيشهم والدّرّاجات ومنازل ثلاثة منهم، جرى ضبط كميّة كبيرة من المخدّرات موضبة في أكياس وعلب وطبّات وكبسولات بلاستيكيّة ومظاريف تحتوي كوكايين، وباز، وحشيشة الكيف، وماريجوانا، وكريستال، وكريستال ماث، وسلفيا، وحبوب مخدّرة “كبتاغون” وغيرها، ومسدّس حربي مع ممشطين و۷ طلقات، وسكين، وأدوات لتوضيب المخدرات، ومبالغ ماليّة.

بالتّحقيق معهم، اعترفوا بما نُسِبَ إليهم، وقد أجري المقتضى القانوني بحقّهم، وأودعوا مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.








----------------------------------------------
إصابة 5 جنود إسرائيليين بجروح متفاوتة خلال الليل جراء حادث عملياتي في جنوب لبنان
-------------------------------


شهد ميناء "إطلاق" الفضائي بمنطقة الدقم في سلطنة عُمان ش نجاحَ إطلاقٍ تجريبي للصاروخ الفضائي (Azad Dreamer) في مهمة فضائية أُطلق عليها اسم (كارمان X1).

وانطلق الصاروخ من أرض الميناء باتجاه السماء في مسار صاعد مستقر، حتى بلغ الارتفاع النهائي المستهدف ضمن نطاق الاختبار، والذي لم يتضمن الوصول إلى الفضاء، وإنما ركّز على اختبار عملية الإطلاق وأداء الصاروخ أثناء الطيران، إلى جانب اختبار التقنيات والأنظمة المستخدمة.

ويعد هذا الإطلاق الفضائي الثاني من نوعه بعد نجاح إطلاق (الدقم-1) في ديسمبر 2024.
 
مقالات ذات صلة
9 مروّجين ومخدرات من كل الأنواع.. ثم بدأت العملية

أخبار لبنان

لبنان

مخدرات

سلاح

قوى الأمن الداخلي

العودة الى الأعلى
Aljadeed
"حقن تجميلية مهرّبة".. ماذا يحصل في أنطلياس؟
من التحكم المروري.. تنبيه للسائقين اليوم على طرقات لبنان

اقرأ ايضا في أخبار لبنان

الهزاع يزور بري.. حوار لتعزيز العلاقات وتجاوز التحديات
06:36

الهزاع يزور بري.. حوار لتعزيز العلاقات وتجاوز التحديات

زار القائم بأعمال سفارة الجمهورية العربية السورية في لبنان إياد الهزاع، رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، في لقاء ودي تناول العلاقات اللبنانية السورية وأبرز المستجدات على الساحتين اللبنانية والسورية.

06:36

الهزاع يزور بري.. حوار لتعزيز العلاقات وتجاوز التحديات

زار القائم بأعمال سفارة الجمهورية العربية السورية في لبنان إياد الهزاع، رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، في لقاء ودي تناول العلاقات اللبنانية السورية وأبرز المستجدات على الساحتين اللبنانية والسورية.

يحدث الآن

اخترنا لكم

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا.اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
أخبار لبنان
الشرق الأوسط و العالم
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026