أيام صعبة قادمة.. متى تبدأ ساعة الصفر؟ (الجمهورية)

أفادت صحيفة الجمهورية أن "الصورة الملبّدة إقليمياً لا بدّ أن تكون لها إنعكاساتها المباشرة على الساحة ، وهو ما يستوجب التحضّر لأيام صعبة قادمة. صحيح أنّ الواقع اللبناني ارتبط وتأثر دائماً بالمعادلات الإقليمية المتأرجحة والمتقلبة، لكنه يبدو أكثر ارتباطاً وتأثراً من أي يوم مضى. فإيران تعاند أي مسعى لفك رباطها مع ، وتتمسّك بجبهتها المفتوحة مع جنوباً، وبتأثيرها المباشر على الساحل الشرقي للمتوسط عبر الشاطئ اللبناني. وفي المقابل تبدو إسرائيل بدورها متمسكة بإنهاء خط التماس القائم بينها وبين إيران عبر جنوب لبنان، في ظل دعم أميركي كامل، وتتحضّر لشن معركة تهدف للسيطرة على إقليم التفاح وصولاً إلى جبل الريحان ومنه إلى البقاع الغربي، بهدف وصل المنطقة الأمنية من جنوب إلى جنوب لبنان".

وباشرت معركتها بالتمهيد نارياً في اتجاه كفرتبنيت كموقع متقدّم. وفي المقابل يعزز «حزب الله» مواقعه الدفاعية.



ووفق الصحيفة، "لا تبدو التباشير حول الجولة التفاوضية العسكرية واعدة، لا بل على العكس فالتحضيرات الميدانية تؤشر للحماوة والتصعيد. وخلال الأسبوع الماضي، لوحظ أنّ المسيّرات كثفت من تحليقها عند السلسلة الشرقية وتحديداً فوق بلدتي جنتا والنبي شيت. وقبل ذلك كانت إحدى دوريات قد اكتشفت شحنة أسلحة وذخائر وعبوات ناسفة كان يُعمل على تهريبها إلى الداخل اللبناني".



واكتشفت الدورية هذه الشحنة عندما لاحظت حركة مريبة عند الحدود مع ، حيث وضعت عناصر تسلّلت من الداخل السوري هذه الشحنة عند منطقة حدودية مدروسة، قبل أن تلوذ بالفرار عند رؤيتها للدورية. وبالطبع لم يأتِ أحد من الجانب اللبناني بسبب انكشاف العملية. وعبر خط التواصل والتنسيق القائم بين الجيشين اللبناني والسوري، توالت الإستفسارات حول كل المعلومات، وهو ما يثبت أنّ العملية لم تكن تحظى بأي «غض نظر» رسمي من سلطات دمشق.



لكن الأوساط الديبلوماسية، والتي تابعت ما حصل باهتمام بالغ، تساءلت عن معنى وجود عبوات ناسفة من ضمن الشحنة المهرّبة. وبالتالي ما إذا كان الهدف استخدام هذه العبوات في الداخل، أم أنّ المطلوب استخدامها لأغراض عسكرية في الجنوب. ذلك أنّه يمكن استخدامها لتفخيخ منازل بعد إخلائها لتنفجر بقوات يمكن أن تدخل إليها. كما أنّه يمكن استخدامها أيضاً لتزنير مراكز قتالية بهدف حمايتها من عمليات تسلل قد تحصل.



من الواضح أنّ "الإتجاه يميل بقوة إلى حماوة مقبلة، وأنّ التعقيدات الإقليمية ترفع من مستوى المخاطر القادمة، لدرجة أنّ السؤال بات يدور حول موعد ساعة الصفر أكثر منه حول احتمالات المواجهة".