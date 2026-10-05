من جبيل إلى بيروت.. ماذا يحصل؟

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي - العامّة البلاغ التّالي:



"في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي للحدّ من عمليّات تجارة المخدّرات وترويجها في مختلف المناطق اللّبنانية، توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول نشاط شبكات لترويج المخدّرات في العديد من مناطق مختلفة من محافظة



بتواريخ 22،21 و23-09-2026 وبنتيجة المتابعة الميدانيّة وتكثيف الدّوريّات في مناطق تنشط فيها عمليّات التّرويج، نفّذت دوريّات الشّعبة كمائن ومداهمات في مناطق: بلاط - ، ، غدير- كسروان، الرويسات، والنّبعة، حيث أوقفت 6 من أفراد هذه الشّبكات، بالجرم المشهود، وضبطت 4 درّاجات آليّة وسيّارتَين، تُستَخدَم كلها في عمليّات التّرويج. والموقوفون هم:



ج. ح. (مواليد عام 1971، لبناني)



ع. خ. (مواليد عام 1997، سوري)



ح. ظ. (مواليد عام 2008، سوري)



ب. ص. (مواليد عام 2001، سوري)



ح. ن. (مواليد عام 2008، لبناني)



خ. ع. (مواليد عام 2007، سوري)



بتفتيشهم والدّرّاجات الآليّة ومنزل الموقوف الأوّل حيث تتم عمليّة توضيب المخدِّرات، تم ضبط كميّة كبيرة من المواد المخدّرة مجهّزة في أكياس، علب وطبّات وكبسولات بلاستيكيّة ومظاريف كوكايين، باز، حشيشة كيف، ماريجوانا، سالفيا، حبوب مخدِّرة (كبتاغون وغيرها)، مسدّسَين حربيَّين مع ممشطين، ميزان حسّاس، مصفاة، إبرتَين، أكياس فارغة وأوراق تُستَخدَم لتوضيب المخدرات، 4 هواتف خلويّة، ومبالغ ماليّة.



بالتّحقيق معهم، اعترفوا بما نُسِبَ إليهم.



أجري المقتضى القانوني بحقّهم، وأودعوا مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة المختص".