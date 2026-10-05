بري وسلام يبحثان المستجدات وحلولًا جذرية لملف الكهرباء

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة رئيس الحكومة نواف سلام حيث تناول اللقاء الأوضاع العامة والمستجدات السياسية والميدانية، إضافة إلى عدد من العناوين المتصلة بمعالجة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الضاغطة.



كما جرى البحث في نتائج زيارات الرئيس سلام إلى الولايات المتحدة الأميركية، وجولته في مدينة النبطية والمشاريع التي أطلقها.



وركّز اللقاء أيضًا على ضرورة إيجاد حل جذري لملف الكهرباء، سواء من خلال نظام الـBOT أو عبر اتفاق لبناني - دولي يفضي إلى حل نهائي لهذا الملف الحيوي في حياة لبنان واللبنانيين.