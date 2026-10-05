سلام يرأس اجتماعاً لبحث مطالب البلديات المجاورة لمكبّ سرار

وتحدث النائب درغام بعد اللقاء، فقال:
"زرنا دولة الرئيس سلام لنشكره على استجابته لمطالب البلديات المجاورة لمكبّ سرار. وكنا قد أجرينا اتصالاً به قبل نحو يومين، ووعدنا بتلبية جميع المطالب المحقّة لهذه البلدات المتضررة من هذا المكبّ ومن عشوائية المطمر، والتي تحولت إلى بلديات شبه منكوبة.
وكانت هناك اليوم
استجابة لجميع المطالب التي تقدّم بها رؤساء البلديات، حيث كلّف دولة الرئيس الهيئة العليا للإغاثة، ووزيري الداخلية والبيئة، ومجلس الإنماء والإعمار، المباشرة فوراً بتنفيذ هذه الوعود وهذه المطالب المحقّة.
كذلك، نتوجه بالشكر إلى جميع رؤساء البلديات واتحادات البلديات في عكار، وإلى الحراك المدني، الذين تفهّموا مطالب هذه البلديات.
وكان هناك توافق تام خلال الاجتماع على أن يكون مطمر ومكبّ سرار مخصّصاً حصراً لنفايات عكار، وأننا لا نقبل بنقل أي نفايات من خارج منطقة عكار.
وقد أكدنا هذا الأمر لدولة الرئيس، بحضور جميع رؤساء البلديات ورئيس الاتحاد
المعني، وكان هناك إجماع عليه. ونحن نشكر دولة الرئيس على تلبية هذه المطالب المحقّة."