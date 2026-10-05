أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
أخبار لبنان
الشرق الأوسط و العالم
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

أخبار لبنان

"نفّذا عملية احتيال بقيمة 6 مليون دولار".. بقبضة أمن الدولة!

2026-10-05 | 06:31
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
&quot;نفّذا عملية احتيال بقيمة 6 مليون دولار&quot;.. بقبضة أمن الدولة!
"نفّذا عملية احتيال بقيمة 6 مليون دولار".. بقبضة أمن الدولة!

صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي:

في إطار جهودها في مكافحة عمليات التزوير والاحتيال المالي، توافرت لدى مديرية أمن الإدارة العامة والمؤسسات في المديرية العامة لأمن الدولة معلومات عن قيام أشخاص من التابعية السورية بتزوير مستندات ووثائق منسوبة إلى مؤسسات دولية وجهات حكومية أجنبية.

وبنتيجة المتابعة الميدانية والاستعلامية، تمكّنت المديرية من تحديد هوية المشتبه بهما، وتبيّن أنهما أقدما على استخدام المستندات المزوّرة في محاولة لتنفيذ عملية احتيال مالي، عبر استدراج مواطنين وإيهامهم بإمكان إجراء عملية تحويل مبلغ مالي يقارب ستة ملايين دولار أميركي إلى لبنان بطرق غير مشروعة.

وبناءً على إشارة النيابة العامة المالية، أوقف السوريين (م. ن.) و(ف. ن.)، وضبطت بحوزتهما مجموعة من الوثائق والمستندات المنسوبة إلى مؤسسات مالية دولية وجهات رسمية أجنبية، تبيّن أنها مزوّرة.

وبناءً على إشارة النيابة العامة المالية، أُودع الموقوفان مع المضبوطات القضاء المختص، لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
 
 
 
مقالات ذات صلة
"نفّذا عملية احتيال بقيمة 6 مليون دولار".. بقبضة أمن الدولة!

أخبار لبنان

أمن الدولة

أمن الدولة

العودة الى الأعلى
Aljadeed
معبر مؤقّت في طيرفلسيه بديلًا عن الجسر المدمّر
فريد البستاني: إحالة ملف أمين سلام ورفاقه إلى محكمة الجنايات و "إنكريبت" خارح النافعة خطوتان على طريق المحاسبة

اقرأ ايضا في أخبار لبنان

الهزاع يزور بري.. حوار لتعزيز العلاقات وتجاوز التحديات
06:36

الهزاع يزور بري.. حوار لتعزيز العلاقات وتجاوز التحديات

زار القائم بأعمال سفارة الجمهورية العربية السورية في لبنان إياد الهزاع، رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، في لقاء ودي تناول العلاقات اللبنانية السورية وأبرز المستجدات على الساحتين اللبنانية والسورية.

06:36

الهزاع يزور بري.. حوار لتعزيز العلاقات وتجاوز التحديات

زار القائم بأعمال سفارة الجمهورية العربية السورية في لبنان إياد الهزاع، رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، في لقاء ودي تناول العلاقات اللبنانية السورية وأبرز المستجدات على الساحتين اللبنانية والسورية.

يحدث الآن

اخترنا لكم

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا.اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
أخبار لبنان
الشرق الأوسط و العالم
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026