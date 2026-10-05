معبر مؤقّت في طيرفلسيه بديلًا عن الجسر المدمّر

باشرت وزارة الأشغال العامة والنقل التحضيرات الميدانية لتنفيذ معبر موقت في منطقة طيرفلسيه، بديلًا عن الجسر الذي تعرّض للتدمير جراء الغارات الإسرائيلية خلال الحرب الأخيرة، وذلك بالتنسيق مع المصلحة الوطنية لنهر الليطاني والجهات المعنية.



وقد بدأت الأعمال في الموقع بأعمال المسح وتجهيز الأرض ورصّها، إلى جانب التحضيرات اللازمة تمهيدًا لتركيب القساطل واستكمال تنفيذ المعبر، وفق المتطلبات الفنية والهيدروليكية التي تراعي سلامة مجرى نهر الليطاني والمنشآت التابعة له.



ويهدف المشروع إلى إعادة تأمين حركة العبور بين مناطق صيدا والزهراني وقضاء صور، وتسهيل تنقّل المواطنين وحركة نقل المنتجات والمستلزمات الزراعية، إلى حين إعادة تأهيل الجسر الدائم وإعادته إلى الخدمة.