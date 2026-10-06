الحدث- الحلقة الكاملة- 06-10-2026

نشر الصحافي محمد علوش على منصة اكس:



"للقلقين على صحة الرئيس نبيه بري… اطمئنوا



سمعنا خلال الأيام الماضية الكثير من الإشارات والتلميحات التي تربط عدم مشاركة الرئيس نبيه بري يومياً في "التمشاية" المعتادة بعين التينة بوضعه الصحي.



لذلك، ومن باب طمأنة المحبين، ونكاية بالمبغضين، عدم مشاركة الرئيس بري اليومية في التمشاية فله أسبابه، وهي لا علاقة لها بوضعه الصحي.



ملاحظة بسيطة، في بعض الاوقات التي لم يكن فيها الرئيس بري حاضراً مؤخرا في التمشاية، كان عم يتمشى تحت سماء الجنوب".



كما أفادت معلومات الجديد ان رئيس المجلس زار منزله في المصيلح