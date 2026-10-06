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أخبار لبنان

الهزاع يزور بري.. حوار لتعزيز العلاقات وتجاوز التحديات

2026-10-06 | 06:36
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الهزاع يزور بري.. حوار لتعزيز العلاقات وتجاوز التحديات
الهزاع يزور بري.. حوار لتعزيز العلاقات وتجاوز التحديات

زار القائم بأعمال سفارة الجمهورية العربية السورية في لبنان إياد الهزاع، رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، في لقاء ودي تناول العلاقات اللبنانية السورية وأبرز المستجدات على الساحتين اللبنانية والسورية.


وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، والتأكيد على أهمية استمرار التواصل والتنسيق بين لبنان وسوريا، والعمل على تمتين العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

كما استعرض بري والهزاع التطورات الراهنة، في ضوء المرحلة التي تمر بها المنطقة، وأهمية الحفاظ على قنوات الحوار والتواصل بين الجانبين، بما يساهم في معالجة الملفات المشتركة وتطوير العلاقات اللبنانية السورية.

وفي ختام اللقاء، قدّم الهزاع للرئيس بري هدية رمزية تقديراً لدوره وجهوده في تعزيز التواصل والعلاقات بين البلدين، فيما أعرب بري عن شكره للهزاع على هذه اللفتة، مؤكداً أهمية استمرار العلاقات الأخوية والتعاون المشترك بين لبنان وسوريا.
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الهزاع يزور بري.. حوار لتعزيز العلاقات وتجاوز التحديات

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نشر الصحافي محمد علوش على منصة اكس:

"للقلقين على صحة الرئيس نبيه بري… اطمئنوا

سمعنا خلال الأيام الماضية الكثير من الإشارات والتلميحات التي تربط عدم مشاركة الرئيس نبيه بري يومياً في "التمشاية" المعتادة بعين التينة بوضعه الصحي.

لذلك، ومن باب طمأنة المحبين، ونكاية بالمبغضين، عدم مشاركة الرئيس بري اليومية في التمشاية فله أسبابه، وهي لا علاقة لها بوضعه الصحي.

ملاحظة بسيطة، في بعض الاوقات التي لم يكن فيها الرئيس بري حاضراً مؤخرا في التمشاية، كان عم يتمشى تحت سماء الجنوب".

كما أفادت معلومات الجديد ان رئيس المجلس زار منزله في المصيلح

08:23

الرئيس بري "يتمشى" في الجنوب

نشر الصحافي محمد علوش على منصة اكس:

"للقلقين على صحة الرئيس نبيه بري… اطمئنوا

سمعنا خلال الأيام الماضية الكثير من الإشارات والتلميحات التي تربط عدم مشاركة الرئيس نبيه بري يومياً في "التمشاية" المعتادة بعين التينة بوضعه الصحي.

لذلك، ومن باب طمأنة المحبين، ونكاية بالمبغضين، عدم مشاركة الرئيس بري اليومية في التمشاية فله أسبابه، وهي لا علاقة لها بوضعه الصحي.

ملاحظة بسيطة، في بعض الاوقات التي لم يكن فيها الرئيس بري حاضراً مؤخرا في التمشاية، كان عم يتمشى تحت سماء الجنوب".

كما أفادت معلومات الجديد ان رئيس المجلس زار منزله في المصيلح

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