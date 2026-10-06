رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون استقبل وفد "منتدى المشرق العربي"

و اطلع الوفد الرئيس عون
على النشاطات التي يقوم بها المنتدى منذ ان أسسه المرحوم خليل كاظم الخليل
بهدف جمع الدول حول المصالح المشتركة بينها وتعزيز التعاون في المجالات كافة وإيجاد قوة تؤثر على مستقبل الدول والمنطقة العربية
. واعتبر الوفد أن لبنان
يجب أن يكون رائدا في هذا الاتجاه نظرا لموقعه ودوره بين دول المشرق . وشدد الوفد على اهمية بقاء مقرات الاتحادات العربية المتخصصة في بيروت
والعمل على تفعيل دورها .
ونوه الرئيس عون بتوجهات المنتدى والدراسات التي اعدها في مجالات عدة، لافتا إلى انه وفي اول كلمة
له في جامعة الدول العربية وخلال زياراته إلى الدول العربية بعد انتخابه رئيساً للجمهورية، شدد على أهمية قيام تعاون اقتصادي بين الدول العربية شبيه بالسوق الأوروبية المشتركة التي تحولت لاحقاً إلى الاتحاد الأوروبي
، إضافة إلى الحرص على بقاء مقرات الاتحادات العربية المتخصصة في بيروت على رغم الظروف الصعبة التي مر بها لبنان ولا يزال، وانه يتطلع إلى أن تتجاوب الدول العربية مع هذين التوجهين نظرا لاهمية توحيد الجهود العربية لا سيما في مجال تعزيز الاقتصاد العربي
في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها المنطقة العربية.