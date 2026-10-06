أبطال غرب آسيا.. منتخب لبنان للناشئين يحطّ الرحال في بيروت (فيديو)

عاد إلى قادماً من منتخب للناشئين بعد تتويجه بلقب بطولة للناشئين.



وكان منتخب لبنان دون سبعة عشر عاماً قد تُوّج بلقب بطولة اتحاد للناشئين بنسختها الثالثة عشرة والتي أقيمت في العقبة، بعد فوزه على نظيره اليمني بركلات الترجيح 4-3، إثر انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، في المباراة النهائية.



وكان في استقبال المنتخب امين عام جهاد الشحف وعدد من الاعضاء وحشد من أهالي اللاعبين وجمهور اللعبة.​