ترامب وحرب لبنان.. ضوء أخضر لنتنياهو أم كبحٌ للتصعيد؟ (الديار)

الرؤية العامة لواشنطن بحسب المصادر هي تثبيت وقف النار في الجنوب، والانتقال إلى ترتيبات أمنية
يجري التوافق عليها بين لبنان
و "إسرائيل
"، خلال المفاوضات التي تجري برعايتها، وليس إعطاء "إسرائيل" شيكًا "على بياض" لتوسيع الحرب. غير أنّ واشنطن
، لا تضغط على "إسرائيل" للانسحاب من الأراضي اللبنانية
، ولا توافق بالتالي على بقاء سلاح حزب الله
بعد كلّ المواجهات العسكرية الجارية منذ سنتين، بل تسعى إلى تحقيق بند نزع السلاح وتعزيز قدرات الجيش.
وتلفت المصادر إلى أنّ واشنطن لا تزال تجد أنّ الحلّ الوحيد للبنان، هو تطبيق "الإطار الثلاثي". وهي تدفع في اتجاه تفعيل هذا الاتفاق، الذي ينصّ على بسط سيادة الدولة وتفكيك السلاح غير الشرعي، مقابل إنسحاب تدريجي "للجيش الإسرائيلي
". ولكن هذا الدفع يأتي بخطوات بطيئة لمعرفة إلى من ستميل الدفّة في انتخابات "الكنيست" في 27 تشرين الأول الجاري، ثم الانتخابات النصفية. كما تُمارس واشنطن الضغوط على لبنان، بحجّة أنّ الجهود التي تقوم بها الدولة لنزع سلاح الحزب، لا تزال "غير كافية".
وعن إمكان أن تُساهم مسألة سحب صلاحية اتخاذ قرار الحرب من ترامب
، وتأثيرها في إعطاء الضوء الأخضر لـ"إسرائيل" لتوسيع الحرب على حزب الله في لبنان، توضح المصادر المطلعة أنّ الكونغرس لم ينجح حتى الآن بسحب هذه الصلاحية منه. وقد لا تؤدّي في حال تمكّن من ذلك إلى إجبار "إسرائيل" على وقف عملياتها جنوب لبنان
، إنّما على تضييق هامش ترامب بعض الشيء.