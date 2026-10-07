ترامب وحرب لبنان.. ضوء أخضر لنتنياهو أم كبحٌ للتصعيد؟ (الديار)

بالنسبة إلى الحرب في ، تشير المصادر إلى أنّ يفصلها عن مواجهته مع طهران. ولكن ما نراه حتى الآن ليس من تسوية إقليمية، ولا من حلّ لوقف الاعتداءات "الإسرائيلية" على الجنوب اللبناني، أو لمنع الفراغ الأمني فيه بعد مغادرة "اليونيفيل"، إنّما استمرار لإعطاء الضوء الأخضر لنتنياهو لضرب البنية التحتية لحزب الله وشلّ قدراته. ولكن في الواقع، قد يكون ترامب ضد توسيع الحرب في لبنان قبل الانتخابات، كونها لن تخدم لا مصالحه ولا مصالح "تلّ أبيب"، لأنّ نتائجها غير مضمونة، وقد تأتي بردود فعل عكسية تغيّر المزاج .

الرؤية العامة لواشنطن بحسب المصادر هي تثبيت وقف النار في الجنوب، والانتقال إلى ترتيبات يجري التوافق عليها بين و " "، خلال المفاوضات التي تجري برعايتها، وليس إعطاء "إسرائيل" شيكًا "على بياض" لتوسيع الحرب. غير أنّ ، لا تضغط على "إسرائيل" للانسحاب من الأراضي ، ولا توافق بالتالي على بقاء سلاح بعد كلّ المواجهات العسكرية الجارية منذ سنتين، بل تسعى إلى تحقيق بند نزع السلاح وتعزيز قدرات الجيش.



وتلفت المصادر إلى أنّ واشنطن لا تزال تجد أنّ الحلّ الوحيد للبنان، هو تطبيق "الإطار الثلاثي". وهي تدفع في اتجاه تفعيل هذا الاتفاق، الذي ينصّ على بسط سيادة الدولة وتفكيك السلاح غير الشرعي، مقابل إنسحاب تدريجي "للجيش ". ولكن هذا الدفع يأتي بخطوات بطيئة لمعرفة إلى من ستميل الدفّة في انتخابات "الكنيست" في 27 تشرين الأول الجاري، ثم الانتخابات النصفية. كما تُمارس واشنطن الضغوط على لبنان، بحجّة أنّ الجهود التي تقوم بها الدولة لنزع سلاح الحزب، لا تزال "غير كافية".



وعن إمكان أن تُساهم مسألة سحب صلاحية اتخاذ قرار الحرب من ، وتأثيرها في إعطاء الضوء الأخضر لـ"إسرائيل" لتوسيع الحرب على حزب الله في لبنان، توضح المصادر المطلعة أنّ الكونغرس لم ينجح حتى الآن بسحب هذه الصلاحية منه. وقد لا تؤدّي في حال تمكّن من ذلك إلى إجبار "إسرائيل" على وقف عملياتها ، إنّما على تضييق هامش ترامب بعض الشيء.