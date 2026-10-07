اليوم وغدًا.. يُمنع المرور في هذه الشوارع

صدر عـن المديرية العامّة لقوى الأمن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامّة ما يلي:



باشرت إحدى الشركات المتعهّدة تنفيذ أعمال حفر على جسر ، آخر الطلعة، بعد مطاحن ، من الجهة اليسرى عند خط الالتفاف، وذلك بسبب أعمال تمديد قساطل مياه.



وتُنفّذ هذه الأعمال بتاريخي 7 و8-10-2026، من الساعة 08:00 ولغاية الساعة 16:00، ما سيؤدي إلى منع مرور السير على خط الالتفاف عند آخر شارع الجارودي، للسير المتجه من طلعة مطاحن لبنان باتجاه نزلة سليم سلام (المستشارية)، كما سيُمنع مرور السير على خط الالتفاف للسير القادم من باتجاه كنيسة .



يُرجى من المواطنين أخذ ، والتقيّد بتوجيهات عناصر وإرشاداتهم، وبلافتات السير الموضوعة في المكان، تسهيلًا لحركة المرور ومنعًا للازدحام.