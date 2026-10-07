اليوم وغدًا.. يُمنع المرور في هذه الشوارع

باشرت إحدى الشركات المتعهّدة تنفيذ أعمال حفر على جسر سليم سلام
، آخر الطلعة، بعد مطاحن لبنان
، من الجهة اليسرى عند خط الالتفاف، وذلك بسبب أعمال تمديد قساطل مياه.
وتُنفّذ هذه الأعمال بتاريخي 7 و8-10-2026، من الساعة 08:00 ولغاية الساعة 16:00، ما سيؤدي إلى منع مرور السير على خط الالتفاف عند آخر شارع الجارودي، للسير المتجه من طلعة مطاحن لبنان باتجاه نزلة سليم سلام (المستشارية)، كما سيُمنع مرور السير على خط الالتفاف للسير القادم من بنك لبنان والمهجر
باتجاه كنيسة مار الياس
.
يُرجى من المواطنين أخذ العلم
، والتقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي
وإرشاداتهم، وبلافتات السير الموضوعة في المكان، تسهيلًا لحركة المرور ومنعًا للازدحام.