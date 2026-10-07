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أخبار لبنان

"الاشتباه بانتمائه إلى تنظيم داعش".. بقبضة الأمن العام!

2026-10-07 | 09:40
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&quot;الاشتباه بانتمائه إلى تنظيم داعش&quot;.. بقبضة الأمن العام!
"الاشتباه بانتمائه إلى تنظيم داعش".. بقبضة الأمن العام!

صدر عن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام، البيان التالي:

تم بتاريخ 2 تشرين الاول 2026، توقيف السوري (ح. ط. أ.)، وذلك للاشباه في انتمائه إلى تنظيم "داعش" الإرهابي والدعوة لفكره التكفيري وتقديم دعم لمجموعاته.

 كما ينشط الموقوف في نشر وتداول المواد الدعائية الخاصة بالتنظيم، ومحاولة تجنيد آخرين لصالح نهجه العقائدي، إلى جانب تقديم مساعدات مالية لعائلات قتلى التنظيم الذين قضوا في سوريا.

وكشفت التحقيقات أن شقيقه (م. ط. أ.) وثلاثة من أقاربه قُتلوا جميعاً أثناء القتال في صفوف تنظيم "داعش" في سوريا عام 2015.

هذا وقد تمت إحالة الموقوف إلى الجهات القضائية المختصة لمتابعة المقتضى القانوني.
 
 
 
 
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