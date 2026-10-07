"الاشتباه بانتمائه إلى تنظيم داعش".. بقبضة الأمن العام!

صدر عن في ، البيان التالي:



تم بتاريخ 2 تشرين الاول 2026، توقيف السوري (ح. ط. أ.)، وذلك للاشباه في انتمائه إلى تنظيم " " الإرهابي والدعوة لفكره التكفيري وتقديم دعم لمجموعاته.



كما ينشط الموقوف في نشر وتداول المواد الدعائية الخاصة بالتنظيم، ومحاولة تجنيد آخرين لصالح نهجه العقائدي، إلى جانب تقديم مساعدات مالية لعائلات قتلى التنظيم الذين قضوا في .



وكشفت التحقيقات أن شقيقه (م. ط. أ.) وثلاثة من أقاربه قُتلوا جميعاً أثناء القتال في صفوف تنظيم "داعش" في سوريا عام 2015.



هذا وقد تمت إحالة الموقوف إلى الجهات القضائية المختصة لمتابعة المقتضى القانوني.