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أخبار لبنان

200 مليون دولار من إيران لحزب الله.. و3000 دولار لكل عائلة؟ (رويترز)

2026-10-07 | 10:25
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200 مليون دولار من إيران لحزب الله.. و3000 دولار لكل عائلة؟ (رويترز)
200 مليون دولار من إيران لحزب الله.. و3000 دولار لكل عائلة؟ (رويترز)

أفادت وكالة "رويترز"، نقلاً عن مصدرين مطلعين مباشرة على عملية تحويل الأموال، بأن "حزب الله" تلقى 200 مليون دولار من إيران لمساعدة اللبنانيين النازحين جراء الحرب مع إسرائيل، في أول مساعدة كبيرة يقدمها الحزب لمؤيديه الذين تحملوا العبء الأكبر من الصراع.

وبحسب المصدرين، تسلّم حزب الله الأموال الشهر الماضي، رغم تشديد الضغوط الاقتصادية الأميركية على إيران وتزايد الصعوبات في إيصال الأموال إلى الحزب.

وأضافا أن "الوسطاء الذين تولوا نقل الأموال تقاضوا عمولة بلغت 20%"، فيما قال أحد المصدرين إن "هذه النسبة تعادل أربعة أضعاف العمولة المعتادة".

ونقلت "رويترز" عن مسؤول في "حزب الله" قوله إن "مبلغاً مالياً تم تأمينه، وإن خطة لتوزيعه ستُعلن خلال الأيام المقبلة، من دون الكشف عن مصدر الأموال".

وبحسب المصادر، "يعتزم الحزب دفع مبلغ أولي قدره 3 آلاف دولار لكل عائلة، مع إعطاء الأولوية للعائلات التي دُمّرت قراها أو يتعذر الوصول إليها بسبب الاحتلال الإسرائيلي، ويبلغ عددها نحو 50 ألف عائلة وفق أحد المصدرين".

وأشارت رويترز إلى أن المصدرين "لم يكشفا كيفية وصول الأموال إلى لبنان، فيما قال أحدهما إن نقل الأموال عبر شركات مالية كانت تُستخدم سابقاً أصبح أكثر صعوبة"، لافتاً إلى أن "شركات في العراق ودبي لم تعد خياراً متاحاً، كما تتعرض قنوات مماثلة لضغوط في تركيا".

وأضاف المصدر أن "حزب الله، رغم صعوبات تأمين التمويل، لم يتوقف عن دفع الأموال لمقاتليه وعائلات الذين قُتلوا في المعارك".
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