200 مليون دولار من إيران لحزب الله.. و3000 دولار لكل عائلة؟ (رويترز)

أفادت وكالة "رويترز"، نقلاً عن مصدرين مطلعين مباشرة على عملية تحويل الأموال، بأن "حزب الله" تلقى 200 مليون من لمساعدة اللبنانيين جراء الحرب مع ، في أول مساعدة كبيرة يقدمها الحزب لمؤيديه الذين تحملوا العبء الأكبر من الصراع.



وبحسب المصدرين، تسلّم الأموال الشهر الماضي، رغم تشديد الضغوط الاقتصادية الأميركية على وتزايد الصعوبات في إيصال الأموال إلى الحزب.



وأضافا أن "الوسطاء الذين تولوا نقل الأموال تقاضوا عمولة بلغت 20%"، فيما قال أحد المصدرين إن "هذه النسبة تعادل أربعة أضعاف العمولة المعتادة".



ونقلت " " عن مسؤول في "حزب الله" قوله إن "مبلغاً مالياً تم تأمينه، وإن خطة لتوزيعه ستُعلن خلال الأيام المقبلة، من دون مصدر الأموال".



وبحسب المصادر، "يعتزم الحزب دفع مبلغ أولي قدره 3 آلاف لكل عائلة، مع إعطاء الأولوية للعائلات التي دُمّرت قراها أو يتعذر الوصول إليها بسبب الاحتلال ، ويبلغ عددها نحو 50 ألف عائلة وفق أحد المصدرين".



وأشارت رويترز إلى أن المصدرين "لم يكشفا كيفية وصول الأموال إلى ، فيما قال أحدهما إن نقل الأموال عبر شركات مالية كانت تُستخدم سابقاً أصبح أكثر صعوبة"، لافتاً إلى أن "شركات في ودبي لم تعد خياراً متاحاً، كما تتعرض قنوات مماثلة لضغوط في ".



وأضاف المصدر أن "حزب الله، رغم صعوبات تأمين التمويل، لم يتوقف عن دفع الأموال لمقاتليه وعائلات الذين قُتلوا في المعارك".