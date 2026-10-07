لعنة 7 أكتوبر (في النشرة المسائية)

وزارة الدفاع السورية: إحباط محاولة تهريب على الحدود مع لبنان في منطقة "يبرود" في ريف دمشق

وزارة الدفاع السورية: إحباط محاولة تهريب على الحدود مع لبنان في منطقة "يبرود" في ريف دمشق