نتنياهو وجبهة لبنان.. هل تُقرع طبول الحرب مجدداً؟ (اللواء)

نقلت صحيفة عن مصادر أن فتح جبهة يتصدر خيارات لحشد أصوات الناخبين

لا سيما في مستوطنات وقرى ، ضامناً بذلك التكتل الذي يتيح له تشكيل الحكومة المقبلة، خصوصاً في ظل قيود فرضها الرئيس الأميركي تمنع تنفيذ ضربات ضد قد تجر لمواجهة غير مرغوبة.