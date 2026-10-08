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مراسل الجديد: السفير الأميركي ميشال عيسى يلتقي الرئيس بري
مراسل الجديد: السفير الأميركي ميشال عيسى يلتقي الرئيس بري
النائب جهاد الصمد للجديد: سمعنا من الرئيس نواف سلام أنه لو كان يفاوض شخصياً في واشنطن لما وافق على اتفاق الإطار بصيغته الحالية
النائب جهاد الصمد للجديد: سمعنا من الرئيس نواف سلام أنه لو كان يفاوض شخصياً في واشنطن لما وافق على اتفاق الإطار بصيغته الحالية
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2026-10-08 | 00:46
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نتنياهو وجبهة لبنان.. هل تُقرع طبول الحرب مجدداً؟ (اللواء)
نقلت صحيفة
اللواء
عن مصادر أن فتح جبهة
لبنان
يتصدر خيارات
نتنياهو
لحشد أصوات الناخبين
لا سيما في مستوطنات وقرى
الشمال
، ضامناً بذلك التكتل الذي يتيح له تشكيل الحكومة المقبلة، خصوصاً في ظل قيود فرضها الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
تمنع تنفيذ ضربات ضد
إيران
قد تجر
واشنطن
لمواجهة غير مرغوبة.
وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ «اللواء» أن
لبنان
لم يتعافَ بعد من صدمة هاتين الحربين والمخاوف المحدقة بالوضع الجنوبي واللبناني، مع اشتداد التنافس الانتخابي، وملامح سقوط
بنيامين نتنياهو
في انتخابات الكنيست في 27 ت1 الجاري.
وأشارت إلى أن حربي الإسناد لغزة وإيران تضغط ولا تزال على محاولات للنهوض الوطني، لمعالجة ويلات الحرب المترتبة منذ 3 سنوات ولا تزال.
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