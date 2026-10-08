3 أيام في الجنوب.. كواليس زيارة بري إلى المصيلح! (المدن)

وأشارت الصحيفة إلى أن بري أمضى ثلاثة أيام، من الجمعة حتى الأحد، في منزله في جنوبي ، برفقة عائلته، مبتعداً عن اللقاءات السياسية الرسمية، بعدما احتاج إلى بعض الراحة إثر ضغوط العمل.

ونقلت المدن عن مقرّبين من بري أن زيارته لم تكن بهدف النقاهة أو لأسباب صحية، بل جاءت بدافع الحنين إلى الجنوب، مؤكّدين أن صحته في أحسن أحوالها.

وخلال إقامته، التقى بري عدداً من قياديي ، بينهم النائب ، واطّلع على آخر المستجدات في الجنوب وأوضاع ، مشدّداً على ضرورة تأمين الحدّ الأدنى من مقومات الحياة لهم. كما أمضى وقتاً مع عائلته، ومارس «التمشاية» المعتادة في المصيلح، في زيارة غلب عليها الطابع الاجتماعي والعائلي.