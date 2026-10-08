الوكالة الوطنيّة: قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف وادي زبقين

النائب جهاد الصمد للجديد: سمعنا من الرئيس نواف سلام أنه لو كان يفاوض شخصياً في واشنطن لما وافق على اتفاق الإطار بصيغته الحالية

النائب جهاد الصمد للجديد: سمعنا من الرئيس نواف سلام أنه لو كان يفاوض شخصياً في واشنطن لما وافق على اتفاق الإطار بصيغته الحالية