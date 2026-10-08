الجيش يكشف تفاصيل اشتباك مسلّح مع مهرّبين في عرسال (صور)

بتاريخ 7 /10 /2026 وأثناء تنفيذ تدابير استثنائية لمراقبة الحدود اللبنانية السورية وضبطها، حصل اشتباك مسلّح في جرد بلدة عرسال بين عناصر وحدة من الجيش ومهربين دون وقوع إصابات، فيما أحبطت الوحدة عملية التهريب، وضبطت 5 آليات بيك آب كانت متجهة إلى الأراضي اللبنانية، محمّلة بنحو 5 أطنان من النحاس والقصدير، إضافةً إلى كمية كبيرة من مادة الدخان.
كما أوقفت الوحدة المذكورة المواطن (ا.ح.) لمشاركته في عملية التهريب.
سُلمت المضبوطات إلى المراجع المختصة وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.
صدر عن بلدية حارة حريك البيان التالي:
عقدت الهيئة الادارية لرابطة النواب والوزراء السابقين جلسة بحضور الرئيس الوزير والنائب السابق طلال المرعبي والوزراء والنواب خليل الهراوي، نقولا نحاس، ناصر نصر الله، دكتور عمار حوري وآغوب قصارجيان. استعرضت فيه الاوضاع العامة في البلاد على ضوء التطورات المتسارعة والاستحقاقين الاسرائيلي والاميركي يزيدان خطورة المرحلة المقبلة.استنكر المجتمعون الاعتداءات الاسرائيلية المستمرة على لبنان رغم كل المساعي وأبدوا تضامنهم مع ابناء الجنوب وضرورة تقديم كل المساعدات المطلوبة لهم.كما أكدوا ان هذه المرحلة تتطلب تضامنا وطنيا شاملا لمواجهة كل المخاطر والاحتمالات والتحديات المصيرية التي يتعرض لها لبنان واللبنانيون. وأكدوا ضرورة تعاون السلطتين التنفيذيّة والتشريعية في مواكبة الاحداث والحفاظ على وحدة الوطن أرضا وشعبا ومؤسسات.