الجيش يكشف تفاصيل اشتباك مسلّح مع مهرّبين في عرسال (صور)

بتاريخ 7 /10 /2026 وأثناء تنفيذ تدابير استثنائية لمراقبة الحدود وضبطها، حصل اشتباك مسلّح في جرد بلدة بين عناصر وحدة من الجيش ومهربين دون وقوع إصابات، فيما أحبطت عملية التهريب، وضبطت 5 آليات بيك آب كانت متجهة إلى الأراضي ، محمّلة بنحو 5 أطنان من النحاس والقصدير، إضافةً إلى كمية كبيرة من مادة الدخان.

كما أوقفت الوحدة المذكورة المواطن (ا.ح.) لمشاركته في عملية التهريب.

سُلمت المضبوطات إلى المراجع المختصة وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف المختص.