تقلّبات جوية وأمطار.. إليكم تفاصيل الطقس في الأيام المقبلة

وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة:

طقس خريفي مستقر يسيطرعلى والحوض الشرقي للمتوسط مع انخفاض بنسبة الرطوبة، وارتفاع بدرجات الحرارة لتتخطى معدلاتها الموسمية يخاصة في المناطق الداخلية حتى مساء السبت حيث يتحول بعد ظهر يوم الاحد الى طقس متقلب و ماطر.

معدل درجات الحرارة لشهر تشرين أول : بين 20 و 28م° ، 21 و29 م° ، زحلة بين 13 و 27 م°.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس:

مشمس الى قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة بخاصة في المناطق الجبلية و الداخلية ، كما تنشط الرياح.

الجمعة:

قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع بدرجات الحرارة فوق الجبال و في الداخل و دون تعديل على الساحل، مع نسبة رطوبة منخفضة و رياح ناشطة.

السبت:

صافٍ الى قليل الغيوم صباحا مع ارتفاع بدرجات الحرارة، يتحول الطقس ليلاً الى غائم بسحب مرتفعة، ويتشكل الضباب على المرتفعات.

الأحد:

غائم اجمالا مع انخفاض بدرجات الحرارة بخاصة في المناطق الجبلية، تهطل امطار متفرقة ابتداء الظهر مع رياح ناشطة احيانا.

-الحرارة على الساحل من 19 الى 30 درجة، فوق الجبال من 11 الى 27 درجة، في الداخل من 13 الى 31 درجة.

-الرياح السطحية:شمالية الى شمالية غربية، تتراوح سرعتها بين 15 و35 كم /س.

-الانقشاع:جيد.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 40 و 65٪

حال البحر: متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء:28 درجة.

-الضغط الجوي: 767 ملم زئبق.