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أخبار لبنان

قطر تؤكد دعمها للبنان وتشدد على احترام سيادته خلال لقاء مع لودريان

2026-10-08 | 06:04
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قطر تؤكد دعمها للبنان وتشدد على احترام سيادته خلال لقاء مع لودريان
قطر تؤكد دعمها للبنان وتشدد على احترام سيادته خلال لقاء مع لودريان

صدر عن وزارة الخارجية القطرية البيان التالي:

اجتمع وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية، محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي، اليوم، مع مبعوث الرئيس الفرنسي إلى لبنان، جان إيف لودريان، الذي يزور قطر حاليًا.

وجرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون بين قطر وفرنسا وسبل دعمها وتعزيزها، إلى جانب مناقشة آخر التطورات في لبنان وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الخليفي وقوف دولة قطر الدائم إلى جانب الشعب اللبناني وتطلعاته إلى التنمية والازدهار، مشددًا على أن استقرار لبنان يُعدّ ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة، وعلى ضرورة احترام سيادة الجمهورية اللبنانية الكاملة على أراضيها.

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