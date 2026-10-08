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أخبار لبنان

عون: إسرائيل تمتنع عن تنفيذ مندرجات اتفاق الإطار

2026-10-08 | 06:11
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عون: إسرائيل تمتنع عن تنفيذ مندرجات اتفاق الإطار
عون: إسرائيل تمتنع عن تنفيذ مندرجات اتفاق الإطار

استقبل رئيس الجمهورية جوزاف عون مسؤولة السياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، وبحث معها العلاقات بين لبنان والاتحاد الأوروبي والتطورات الراهنة

وأكد عون أن لبنان يتطلع إلى توقيع شراكة استراتيجية مع الاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى وجود ترابط بين استقرار لبنان واستقرار أوروبا والمنطقة

وشدد على أن الجيش اللبناني يقوم بواجبه كاملًا في المناطق التي انتشر فيها جنوب الليطاني، تنفيذًا لـ"اتفاق الإطار"، فيما لا تزال إسرائيل تمتنع عن تنفيذ بنوده

واعتبر عون أن التفاوض هو البديل عن الحرب، وأن الاتفاق هو الوسيلة الوحيدة لإنهاء حالة العداء بين لبنان وإسرائيل

وفي الشأن الاقتصادي، أكد التزام لبنان تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وإقرار قانون الفجوة المالية، بما يتيح توقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي

من جهتها، أكدت كالاس استعداد الاتحاد الأوروبي لتقديم المساعدات اللازمة للبنان، ولا سيما للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي والجهات المعنية بالشؤون الاجتماعية والإنسانية

 
 
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