بعد الفيديو المتداول.. بيان لبلدية حارة حريك

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تمت مشاركة منشور بواسطة Al Jadeed News (@aljadeednews)
تمت مشاركة منشور بواسطة Al Jadeed News (@aljadeednews)
دعت كتلة «الوفاء للمقاومة» السلطة إلى اتخاذ خطوات عملية لتخفيف آثار الاعتداءات الإسرائيلية على المواطنين، وإجراءات لمكافحة الفساد والتهرب الضريبي ومعالجة تدهور الأوضاع المعيشية.
أعلنت مديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة في بيان، أنها "نفذت 18,172 كشفا ميدانيا منذ بداية العام ولغاية 2 تشرين الأول الحالي، وسطرت 924 محضر ضبط بحق المخالفين في إطار حملاتها الرقابية على مختلف الأراضي اللبنانية".