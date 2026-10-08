بعد الفيديو المتداول.. بيان لبلدية حارة حريك

صدر عن بلدية البيان التالي:



"تعليقاً على الفيديو المتداول عبر ، أوضحت البلدية أن فرقها نفّذت جولة ميدانية لإزالة المخالفات، بناءً على شكاوى متكررة من المواطنين، مشيرةً إلى أن المخالفة التي جرى توثيق إزالتها في الفيديو تقع على الأملاك العامة، وليس ضمن أملاك خاصة أو أقسام مشتركة.

وأكدت البلدية أن إزالة المخالفة تندرج ضمن إجراءاتها الروتينية لتطبيق النظام العام، نافيةً أي تدخل لجهات حزبية أو سياسية أو مناطقية في القرار، ومشددةً على أنه اتُّخذ من قبل البلدية وحدها.

وأضافت أن وفداً من أصحاب المخالفة حضر إلى لتسوية أوضاعهم، مؤكدةً أن معالجة المخالفات تتم وفق الأصول القانونية داخل البلدية، لا عبر المنابر الإعلامية أو مواقع التواصل الاجتماعي، وأن أبوابها مفتوحة أمام جميع المواطنين".