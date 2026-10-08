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أخبار لبنان

رابطة النواب والوزراء السابقين: لتنحية الخلافات وتوحيد الجهود لوقف العدوان

2026-10-08 | 07:12
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رابطة النواب والوزراء السابقين: لتنحية الخلافات وتوحيد الجهود لوقف العدوان
رابطة النواب والوزراء السابقين: لتنحية الخلافات وتوحيد الجهود لوقف العدوان

عقدت الهيئة الادارية لرابطة النواب والوزراء السابقين جلسة بحضور الرئيس الوزير والنائب السابق طلال المرعبي والوزراء والنواب خليل الهراوي، نقولا نحاس، ناصر نصر الله، دكتور عمار حوري وآغوب قصارجيان. استعرضت فيه الاوضاع العامة في البلاد على ضوء التطورات المتسارعة والاستحقاقين الاسرائيلي والاميركي يزيدان خطورة المرحلة المقبلة.

استنكر المجتمعون الاعتداءات الاسرائيلية المستمرة على لبنان رغم كل المساعي وأبدوا تضامنهم مع ابناء الجنوب وضرورة تقديم كل المساعدات المطلوبة لهم.

كما أكدوا ان هذه المرحلة تتطلب تضامنا وطنيا شاملا لمواجهة كل المخاطر والاحتمالات والتحديات المصيرية التي يتعرض لها لبنان واللبنانيون. وأكدوا ضرورة تعاون السلطتين التنفيذيّة والتشريعية في مواكبة الاحداث والحفاظ على وحدة الوطن أرضا وشعبا ومؤسسات.

كما أكدوا مع تقديرهم للمساعي التي يقوم بها رئيسا الجمهورية والحكومة بالتواصل مع الدول العربية والصديقة لمساعدة لبنان في تنفيذ حصر السلاح وانهاء الاحتلال الاسرائيلي والوقف الفوري لعمليات الهدم المستمر للممتلكات العامة والخاصة. اننا ندعو جميع القوى السياسية للتضافر ووضع خلافاتها جانبا من اجل توحيد الجهود في سبيل وقف هذا المسار العدواني المدمر.

وتوجهوا الى الحكومة طالبين وضع خطة سريعة لمعالجة الحالة المأسوية التي وصل اليها المواطن اللبناني والتضخم المالي والغلاء الفاحش في الاسعار دون حسيب او رقيب. ان من اهم التحديات حاليا هي ان الرواتب والأجور لم تعد تتناسب اطلاقا مع ارتفاع الأسعار من جراء تداعيات الازمة المستعصية التي تتحكم بالمنطقة منذ أوائل هذه السنة وانعكاسها خصوصا على أسعار الطاقة. فالإسراع في إقرار القوانين والمشاريع الإصلاحية كما وضع استراتيجية لكيفية إعادة انتظام الحياة السياسية في لبنان هو السبيل الأسرع لوضع الوطن على سكة النهوض الفعلية التي طال انتظارها.

وأكدوا دعمهم للقضاء وللجيش اللبناني ولكل القوى الامنية وطالبوهم بضرورة اتخاذ اجراءات صارمة بحق كل من يخالف الانظمة والقوانين ويعرض السلم الاهلي للخطر.

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