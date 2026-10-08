رابطة النواب والوزراء السابقين: لتنحية الخلافات وتوحيد الجهود لوقف العدوان

كما أكدوا مع تقديرهم للمساعي التي يقوم بها رئيسا الجمهورية والحكومة بالتواصل مع الدول والصديقة لمساعدة في تنفيذ حصر السلاح وانهاء الاحتلال الاسرائيلي والوقف الفوري لعمليات الهدم المستمر للممتلكات العامة والخاصة. اننا ندعو جميع القوى السياسية للتضافر ووضع خلافاتها جانبا من اجل توحيد الجهود في سبيل وقف هذا المسار العدواني المدمر.

وتوجهوا الى الحكومة طالبين وضع خطة سريعة لمعالجة الحالة المأسوية التي وصل اليها المواطن اللبناني والتضخم المالي والغلاء الفاحش في الاسعار دون حسيب او رقيب. ان من اهم التحديات حاليا هي ان الرواتب والأجور لم تعد تتناسب اطلاقا مع ارتفاع الأسعار من جراء تداعيات الازمة المستعصية التي تتحكم بالمنطقة منذ أوائل هذه السنة وانعكاسها خصوصا على أسعار الطاقة. فالإسراع في إقرار القوانين والمشاريع الإصلاحية كما وضع استراتيجية لكيفية إعادة انتظام الحياة السياسية في لبنان هو السبيل الأسرع لوضع على سكة النهوض الفعلية التي طال انتظارها.

وأكدوا دعمهم للقضاء وللجيش اللبناني ولكل القوى الامنية وطالبوهم بضرورة اتخاذ اجراءات صارمة بحق كل من يخالف الانظمة والقوانين ويعرض السلم الاهلي للخطر.