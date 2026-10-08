مراسلة الجديد: انتهاء جلسة مجلس الوزراء

معلومات الجديد: حرص كل من الرئيسين عون وسلام على عودة صدي عن قراره والعمل لمعالجة ازمة الكهرباء التي بدأت أولى بوادره من خلال قرار اعادة العمل بمعملي الزوق والجية لزيادة التغذية الكهربائية