"يشتبه بانتمائهما لحزب الله".. توقيف شخصين بحوزتهما 250 كلغ TnT

وفي التفاصيل، افادت مصادر أمنية
لـ"الجديد" ان يوم الاثنين تم توقيف شخصين عند حاجز ضهر البيدر
من قبل قوى الامن الداخلي عثر بحوزتهما على اكثر من 250 كيلوغراما من مادة الـ tnt اضافة الى كيلوغرامات اخرى من المواد التي تستخدم في عمليات التفجير.
وقالت المصادر انه وفقا لتحقيقات الاجهزة الأمنية تبين أن الموقوفين هما ه. أ. مواليد ١٩٨١ و ع.ك. مواليد ٢٠٠١، كانا على متن سيارة من نوع دودج
لون رمادي يقودها الأول، وهناك شبهات بارطباتهما بحزب الله. لم يكشف الموقوفان حتى الآن عن المنطقة المقصودة التي كانت تُنقل إليها هذه المواد علما ان السيارة كانت متوجهة من البقاع
الى بيروت
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