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أخبار لبنان

"يشتبه بانتمائهما لحزب الله".. توقيف شخصين بحوزتهما 250 كلغ TnT

2026-10-09 | 14:39
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&quot;يشتبه بانتمائهما لحزب الله&quot;.. توقيف شخصين بحوزتهما 250 كلغ TnT
"يشتبه بانتمائهما لحزب الله".. توقيف شخصين بحوزتهما 250 كلغ TnT

اوقفت القوى الامنية عنصرين يشتبه بانتمائهما الى "حزب الله" بعدما ضبط بحوزتهما اكثر من 250 كلغ من مادة "تي ان تي" المتفجرة على حاجز ضهر البيدر.

وفي التفاصيل، افادت مصادر أمنية لـ"الجديد" ان يوم الاثنين تم توقيف شخصين عند حاجز ضهر البيدر من  قبل قوى الامن الداخلي عثر بحوزتهما على اكثر من 250  كيلوغراما من مادة الـ tnt اضافة الى كيلوغرامات اخرى من المواد التي تستخدم في عمليات التفجير. 

وقالت المصادر انه وفقا لتحقيقات الاجهزة الأمنية تبين أن الموقوفين هما ه. أ.  مواليد ١٩٨١ و ع.ك. مواليد ٢٠٠١، كانا على متن سيارة من نوع دودج لون رمادي يقودها الأول، وهناك شبهات بارطباتهما بحزب الله. لم يكشف الموقوفان حتى الآن عن المنطقة المقصودة التي كانت تُنقل إليها هذه المواد علما ان السيارة كانت متوجهة من البقاع الى بيروت.
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