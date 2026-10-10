بالصورة- من نيويورك إلى بيروت.. ما الذي أعلنه ترامب؟

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:



"عملت وحدة من الجيش على إتلاف مساحة مزروعة بنبتة حشيشة الكيف تقدّر بـ60 دنمًا في بلدة الكنيسة – بعلبك، وأوقفت 17 عاملًا سوريًّا فيها دون أوراق قانونية، وضبطت في حوزتهم المعدات المستخدَمة في حصد الحشيشة. سُلّمت المضبوطات، وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".

